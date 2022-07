Ana Maria Braga põe fim a boatos sobre briga com Louro Mané; veja o que disse a apresentadora ao vivo

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta segunda-feira (18) colocando fim aos boatos em torno de uma suposta briga entre ela e Fabio Caniatto, intérprete do personagem Louro Mané, nos bastidores da TV Globo.

Tudo começou quando o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, disse que a comandante da atração” teria ficado irritada com o novo mascote e feito duras críticas a ele, deixando o clima entre os dois pesado.

“Eu vou fazer uma analogia aqui que a podia chamar de Ali Baba e seus 30 mentirosos. Tem uma gangue de mentiroso. Em função disso, queria dar um aviso aos navegantes, que é uma pena que as pessoas percam tempo e inventem coisas que não são reais e afetem a sensibilidade das pessoas”, disse a loira.

“A gente tem aqui na Globo um negócio chamado Fato ou Fake, e eu venho humildemente, pedindo licença para você na sua casa, dizer que a gente se ama. Eu não preciso nem dizer, mas é bom dizer de vez em quando para quem a gente ama. A gente nunca teve problema nenhum. E o Louro pode dizer melhor do que eu, porque se eu falar pode ser que eu seja uma dessas 30 mentirosas”, seguiu Ana Maria.

Louro Mané, então, garantiu que os dois têm uma boa convivência. “Ana Maria é a coisa mais fofa que apareceu na minha vida. Eu sou tão grato por você e é tão chato gente falar coisa que não sabe”.

Lembrança do Louro José

Ana Maria fez questão de dizer ainda que, em alguns momentos, se lembra de Louro José, interpretado por Tom Veiga e que faleceu em 2020.

“Eu, às vezes, quando olho para o Louro, como ele é filho do Louro José, ele se parece com ele, e eu tenho nostalgia. Eu acho que é normal a gente ter nostalgia quando a gente ama a pessoa com quem a gente conviveu por 25 anos. É absolutamente natural. E eu estava hoje conversando com o Fabio, que é um cara maravilhoso, que vocês vão ver a matéria que ele fez, por ele ser um cara que conviveu com os manipuladores. Eu tava conversando com ele e falei: ‘meu filho, você veio hoje, eu achei que você nem vinha conversar comigo hoje’”, disse Ana Maria, aos risos. Louro completou: “Um monte de bobagem que o povo fala por aí”.

