Fernando manda recado a seguidores após voltar com Maiara: ‘Deixa a gente viver’

As idas e vindas de Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, companheiro de Sorocaba, despertaram críticas de alguns internautas. Isso porque o casal de sertanejos já terminou e reatou nada menos do que 10 vezes.

Após rumores de uma traição que teria feito o noivado chegar ao fim, os dois apareceram juntos em um vídeo nas redes sociais na última sexta-feira (15). Na gravação, eles respondem a perguntas de uma trend sobre o que já fizeram na vida, como passar por cirurgias, fazer tatuagens, viajar de avião ou aparecer na TV, respondendo apenas com “joinhas” com as mãos, mas sem verbalizar nada.

Em meio a críticas quanto ao relacionamento “ioiô”, Fernando usou o Twitter para se pronunciar ainda na sexta.

“Deixa a gente viver do jeito que achamos bom, ué! Às vezes nós damos umas estranhadas, mas não demora uma semana para a gente se embolar de novo. Não devemos nada para ninguém. Nós trabalhamos, nós ganhamos nosso dinheirinho e a gente se ama”, escreveu o sertanejo.

Uai, deixa nóis vivê do jeito q nóis achar bão ué!! As veis nóis da uma estranhada, mas num demora uma semaninha pra nois se embolar di novo! Nóis não deve nada pra ninguém, nois trabaia, nois ganha o nosso dinherin e nóis se ama. — Fernando Zor (@Fernando__Zor) July 16, 2022

A décima separação de Maiara e Fernando

A mais recente separação de Maiara e Fernando aconteceu no início do mês de julho, três meses após os dois reatarem o romance.

Amigas próximas a Maiara teriam revelado ao colunista Leo Dias, do site “Metrópoles” que após o “fim” do noivado a cantora estaria bem. Ela teria reagido com tranquilidade ao novo término e estaria focada no trabalho. “Ela está sem tempo nem pra sofrer”, contou uma delas.

Fernando e Maiara começaram a namorar há três anos. De lá para cá foram muitas idas e vindas - mais especificamente 10 reconciliações, segundo contagem dos fãs.

LEIA TAMBÉM: