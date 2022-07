Treinamento de Klaus mescla ‘horror com beleza’ na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’ (Reprodução/Netflix)

Para quem acompanha ‘The Umbrella Academy’ nas telinhas, já entendeu que Klaus (Robert Sheehan), apesar de ser um alívio cômico em diversos arcos, é um personagem com muitos traumas em sua bagagem. Com o poder de se comunicar com os mortos, o personagem possui certo receio de suas habilidades e usa o álcool como ferramenta de escape.

Além do Número 4, cada integrante da Academia do Guarda-chuva possui suas razões e formas de lidar com seu passado. Contudo, a relação de Klaus e o pai adotivo, Reginald Hargreeves (Colm Feore), se intensificou na terceira fase da trama – independentemente dos interesses do patriarca.

Prestes a lidarem com o fim do mundo, Klaus se aproxima da versão alternativa de Reginald e percebe que o homem possui uma característica diferente do Sr. Hargreeves que conhecia. Desde então, ambos começam a construir uma relação mais intensa.

Showrunner explica cena insana de ‘Cat’s in the Cradle’

No decorrer do relacionamento entre Klaus e Reginald, o superpoderoso é incentivado a controlar sua habilidade de ressuscitar e, mesmo com certa resistência, acaba sendo convencido. Desde então, Número 4 foi atropelado e morto por um ônibus por diversas vezes, até que conseguisse controlar seu poder de regressar à vida.

“Falei com a escritora deste episódio, Michelle Lovretta, e nós estávamos tentando encontrar uma versão de horror de um pai jogando a bola para seu filho. Não fez sentido para nós, mas no mundo da cabeça de um Hargreeves, fez total sentido”, explicou Steve Blackman em entrevista ao TUDUM, portal da Netflix.

De acordo com o showrunner, é motivador o começo de aprender a voltar da morte de uma forma rápida, no caso de Klaus, mas ao mesmo tempo tão absurdo e demais. Ele explicou a necessidade de usar a trilha para ornar com a cena.

“Na verdade, nós pegamos a versão mais ‘rockeira’ de ‘Cat’a in the Cradle’ de Ugly Kid Joe. Esta foi uma das minhas cenas favoritas da série. Uma loucura”, concluiu Blackman.