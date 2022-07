Estes são os filhos de Camilla Parker Bowles

Não é surpresa que a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles, atual esposa do príncipe Charles, tenha sido casada anteriormente. Os dois se conheceram nos anos 1970 e, mesmo quando Charles se casou com a princesa Diana e Camilla se casou com seu namorado, Andrew Parker Bowles, eles mantiveram sua “amizade próxima” durante seus respectivos casamentos.

Vale lembrar que 1993, um telefonema íntimo entre Charles e Camilla vazou para a imprensa britânica, causando um grande escândalo. Nos anos que se seguiram, ambos se divorciaram de seus parceiros.

O The Mirror publicou uma transcrição completa de um telefonema, um caso que ficou conhecido como “Camillagate”. O telefonema tinha ocorrido em 1989, mas só vazou para a imprensa 4 anos depois. Na transcrição, os dois falaram sobre seu relacionamento físico e o quanto eles queriam e se importavam um com o outro. As fitas causaram um grande escândalo para a família real e aparentemente confirmaram os persistentes rumores de caso.

Demorou quase 30 anos para os dois se tornarem publicamente e oficialmente um casal, sendo somente em 2005 a data do casamento entre Camilla e Charles. Com a união, Charles se tornou padrasto dos dois filhos do primeiro casamento de Camilla, e Camilla virou madrasta de William e Harry.

Mas, quem são os meio-irmãos de Harry e William?

Laura Lopes e Tom Parker Bowles são filhos de Camilla e Tom, curiosamente, tem como padrinho, ninguém mais, ninguém menos, que o próprio príncipe Charles. Nascido em 18 de dezembro de 1974, Tom é conhecido principalmente como um escritor gastronômico de sucesso.

“Eu era travesso, festejava um pouco. Quando eu era mais jovem, era demitido o tempo todo”, disse Tom Parker Bowles em uma entrevista em 2020, talvez aludindo ao seu uso de drogas no final dos anos 90. “Mas eu adorava comer e conseguia formar uma frase, então pensei que poderia escrever sobre comida”.

Tom, agora com 47 anos, é autor de vários livros de culinária, atua como crítico de restaurantes do The Mail on Sunday, é colaborador da Esquire UK e frequentemente aparece como juiz em reality shows culinários e em competições.

Em 2005, ele se casou com a editora de moda Sara Buys. O casal tem dois filhos: a filha Lola, nascida em outubro de 2007 e o filho Freddy, nascido em fevereiro de 2010.

“Mesmo agora, todos nós estamos juntos no Natal. Minha mãe está com meu padrasto, e ela vem no dia de Natal logo após o discurso da Rainha. Então é uma coisa muito familiar”, disse Tom em uma entrevista anterior.

Veja também: Popularidade de Diana entre os jovens ameaça futuro reinado de Camilla

Já Laura Lopes é a filha mais nova de Camilla. Ela frequentou o internato católico e, mais tarde, a Oxford Brookes University antes de se lançar em uma carreira nas artes.

Ela já trabalhou como administradora de uma galeria em Londres e fundou a sua própria, a Eleven, uma galeria de belas artes em Belgravia, em 2005.

Apenas um ano depois, em 2006, ela se casou com Harry Lopes, um ex-modelo da Calvin Klein que se tornou contador. Os príncipes William e Harry estavam presentes no casamento e Laura e seu marido agora têm três filhos: Eliza, nascida em janeiro de 2008, e gêmeos, Gus e Louis, nascidos em dezembro de 2009. Enquanto Laura, agora com 40 anos.