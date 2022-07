Charles desbanca favorito e se consagra como o grande campeão do ‘No Limite’: ‘Dever cumprido’

Charles é o campeão do 'No Limite' com 51,42% dos votos (Reprodução/TV Globo)

O participante Charles foi o grande campeão do programa “No Limite”, da TV Globo. A final foi realizada na noite de quinta-feira (7) e o doutorando em políticas públicas ganhou o prêmio de R$ 500 mil e um carro zero quilômetro. Ele brigou pela preferência do público contra Ipojucan Ícaro, que era o favorito, e Lucas Santana.

“Dever cumprido. Entrei nesse jogo para ganhar, entrei para fazer boas amizades, tenho uma relação incrível com a galera, mas entrei para jogar, que significa fazer o que eu fiz, conhecer todo mundo, me abrir para todo mundo, entregar para todo mundo”, disse Charles, de 29 anos, logo depois de se consagrar o campeão.

Charles é o CAMPEÃO do #NoLimite com 51,42% dos votos! 🌊 Ipojucan fica em segundo lugar com 24,43% dos votos! 🦛 pic.twitter.com/fffsS8pnE7 — No Limite (@NoLimite) July 8, 2022

Charles levou 51,42% dos votos e ganhou a disputa. Ipojucan ficou na segunda posição, com 24,43% dos votos, seguido por Lucas, com 24,15%. Antes disso, o trio venceu Clécio Barbosa e Victor Hugo em duas provas e conquistaram a vaga na final por voto popular.

A última edição do programa em 2022 começou com a primeira prova eliminatória, que exigiu equilíbrio e calma dos participantes. Eles tiveram que se equilibrar em bolas e plataformas, que estavam dispostas umas em cima das outras. Nesta etapa, Clécio foi desclassificado.

Logo em seguida, Charles, Lucas, Ipojucan e Victor Hugo participaram da segunda eliminatória. Desta vez, Victor não conseguiu a vaga e se despediu do programa.

Assim, Charles, Ipojucan e Lucas disputaram a preferência do público e o doutorando em políticas públicas acabou levando a melhor.

Logo depois de vencer o programa, Charles e os demais participantes se reuniram em um bar na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para comemorar. Lá, ele trocou beijos apaixonados com o marido, Diogo Pinheiro.

Varíola dos macacos

O participante Matheus Pires foi diagnosticado com varíola dos macados, conforme divulgado em um comunicado oficial divulgado por sua equipe nas redes sociais. O texto destacou que ele está internado e, por isso, não pôde comparecer à final do “No Limite”.

“No início da semana, Matheus começou a apresentar alguns sintomas de “Monkeypox” (varíola dos macacos) e prontamente fez o exame. Ontem (6/07) foi confirmado a infecção pela varíola. Com isso, ele precisou ser internado e não vai comparecer à final do programa No Limite, da TV Globo, nesta quinta-feira (7/07) no Rio de Janeiro. Pedimos a todos que mandem energias positivas para que ele se recupere o quanto antes e logo possa estar de volta. Por enquanto ele se encontra estável e, assim que puder, vem aqui explicar tudo para vocês”, diz o comunicado.

Também não compareceram à final os participantes Shirley Gonçalves e Victor Hugo por questões de saúde.