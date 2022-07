Paolla Oliveira mostra seu lado fã de Ivete Sangalo em gravação de programa

Olha só quem também é fã da Veveta! A atriz Paolla Oliveira não perdeu a oportunidade: ao participar da gravação do programa “Pipoca da Ivete”, ela aproveitou para registrar uma foto juntinha da cantora, deixando seu lado de fã falar mais alto.

“Ô maluquete, de quem você é tiete? Eu sou, sou tiete da Ivete Sangalo. Feliz em fazer parte de mais um passo nessa sua carreira. Estar com você é sempre um presente”, escreveu ela na legenda da foto, fazendo uma alusão à música “Tiete”, da baiana.

Paolla publicou o registro em sua conta oficial no Instagram na última terça-feira (5). Ela participou da gravação do novo programa de Ivete Sangalo, previsto para estrear no dia 24 de julho.

A cantora e apresentadora entra para a grade dos domingos da TV Globo, após ótima recepção no comando do talent show “The Masked Singer”.

Ainda não se sabe qual foi a pauta que Paolla abordou no programa, mas é provável que tenha falado sobre sua personagem Pat, a protagonista de “Cara e Coragem”.

Veja a foto:

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história. O folhetim substituiu “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

