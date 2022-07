Blackpink anuncia retorno com música nova e turnê mundial

Após quase dois anos sem grandes anúncios, o grupo de k-pop Blackpink anunciou seu retorno na última terça-feira (5).

Segundo a YG Entertainment informou ao portal The Korea Herald, que administra a carreira do quarteto, as meninas lançarão um álbum completo em breve.

Além disso, o mês de julho já reserva novidades aos blinks: um clipe será gravado nos próximos dias, com retorno marcado para o mês de agosto.

“Blackpink está agora na fase final da gravação de seu novo álbum. Elas embarcarão nas gravações de um videoclipe neste mês e lançarão novas músicas em agosto”, disse a produtora coreana ao jornal.

Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes, a YG adiantou que “muitas músicas do Blackpink estão sendo preparadas por muito tempo”. Ou seja, os fãs podem esperar canções marcantes como os hits “Kill This Love” e “How You Like That”.

Outra grande novidade também é o anúncio de shows do grupo ao redor do mundo. A ideia, segundo a YG é “fazer a maior turnê mundial da história de um grupo feminino de K-pop até o final do ano”. A empresa quer estreitar os laços entre o quarteto e seus fãs internacionais.

Desde o lançamento de seu álbum de estreia, “The Album”, o grupo formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa viu seu alcance crescer mundialmente.

Foi o primeiro álbum de um grupo feminino de k-pop a ultrapassar mais de 1 milhão de cópias vendidas, chegando a 1,4 milhão de vendas. Prova de seu sucesso comercial foi a estreia em segundo lugar na Billboard 200 quando lançado.

Desde então, Blackpink chama a atenção do mercado estadunidense e já fez diversas parcerias com grandes nomes da música pop, como Lady Gaga em “Sour Candy” e Selena Gomez em “Ice Cream”.

Leia também: Música do Metallica entra no Top 50 do Spotify após cena em ‘Stranger Things’