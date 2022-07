Música do Metallica entra no Top 50 do Spotify após cena em ‘Stranger Things’

E mais uma vez “Stranger Things” ajuda uma música a se destacar. Após aparecer nos episódios finais da quarta temporada da série da Netflix, a música “Master of Puppets” da banda Metallica está subindo no Spotify - mesmo tendo quase nove minutos de duração.

Os dois últimos episódios foram liberados na sexta-feira (1) passada. Desde então, a faixa vem reagindo e já está entre as 50 mais ouvidas da plataforma de streaming em todo o mundo. Na segunda-feira (4), constava em 26º; já nesta terça, subiu para 17º.

Fenômeno semelhante aconteceu com “Running Up That Hill”, de Kate Bush - que está em primeiro lugar na mesma lista, inclusive. Poucos dias após ser ouvida em “Stranger Things”, a música dos anos 1980 alcançou recordes inéditos - entenda aqui.

“Master of Puppets” foi lançada pelo Metallica em 1986, para o álbum de mesmo nome. Ouça:

Lançamentos da Netflix em julho

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão traz a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, em “apenas” dois episódios - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódio - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

