Esta é a atriz de um clássico da Disney que estará em ‘Bridgerton’

A terceira temporada da ‘Bridgerton’ está cada dia mais próxima e os espectadores da série já podem esperar uma adição ao elenco da nova temporada. A manicure de Nicola Coughlan, a nossa Penelope Featherington, Michelle Class, postou um story no Instagram no set de filmagens no qual é possível ver uma cadeira com o nome de Lily James. Antes disso, a própria atriz postou uma foto em um camarim, enquanto se arrumava para algum projeto.

Começam a surgir teorias sobre o papel de Lily nas histórias da alta sociedade londrina. Para a maioria dos fãs só existe uma única resposta: a atriz deverá interpretar Sophie Beckett na temporada 3.

A MANICURE DA NICOLA QUE TA NAS GRAVAÇÕES >HOJE< POSTOU STORY DE UMA CADEIRA COM >>LILY JAMES<< NO NOME?!?!??!?!



SOPHIE BECKETTTTTTTTTTTTT pic.twitter.com/lRHZ2bwMBT — Mᴇʟ🌷 (@Katessbridg) June 22, 2022

Ainda não temos confirmação nenhuma de que ela faça parte do elenco, mas essa teoria faz sentido, uma vez que a produção pode querer contar a história do par romântico de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) com a atriz que interpretou Cinderela.

Como se sabe, na série de romances de Julia Quinn, o terceiro livro aborda o amor de Benedict Bridgerton e Sophie, sendo que a história da moça é muito parecida com o conto de fadas de Cinderela. Coincidentemente Lily James já interpretou ‘Cinderela’ no live-action da Disney. Então, certamente essa pode ser uma forte referência. Será?

A próxima temporada de ‘Bridgerton’, vale lembrar, será focada em no desenrolar do relacionamento de Colin (Luke Newton) e Penélope. A troca na ordem das histórias de Quinn já havia sido pensada pela equipe de Shonda Rhimes como melhor adaptação para as telas.

Colin e Penelope já são personagens que vem crescendo dentro da trama e já estão bem desenvolvidos, o que proporcionou certa antecipação para a terceira temporada. Por isso, os espectadores acreditam que a personagem de Lily James pode ser introduzida e assim ser o foco de uma próxima temporada, ao lado de Benedict.