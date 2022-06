Esta é a regra que os filhos de Meghan e Harry terão que cumprir ao se casarem

Que a realeza tem diversas regras, isso nós sabemos. Mas, é esperado que algumas delas façam sentido, ou pelo menos se justifiquem na linha sucessória ao trono. Mas, há outras regras que nem tanto.

Para se casarem, tanto o príncipe William, quanto o príncipe Harry precisaram pedir permissão para a avó, a Rainha Elizabeth II.

Quando o príncipe Charles se tornar rei do Reino Unido, todos vão “subir”, por assim dizer, na linha de sucessão. Isso significa que todos os seus netos deverão igualmente pedir permissão dele para se casarem, de acordo com uma informação do Express UK.

Quando Charles for rei, as próximas seis pessoas na linha de sucessão ao trono serão, nesta ordem: o príncipe William, o príncipe George, a princesa Charlotte, o príncipe Louis, o príncipe Harry e, em seguida, o filho de Harry, Archie.

O Ato de Sucessão da Coroa de 2013 estipula que essas seis pessoas precisam obter permissão do monarca antes de se casar.

“Uma pessoa que (quando a pessoa se casa) é uma das 6 pessoas próximas na linha de sucessão da Coroa deve obter o consentimento de Sua Majestade antes de se casar”.

Ou seja, Archie terá que pedir permissão ao monarca para se casar por ser o sexto na linha de sucessão ao trono, enquanto sua irmã, Lilibet, não por ser a sétima. Claro, se Lilibet decidir se casar quando o príncipe William for rei, ela também precisará obter a permissão de seu tio para subir para o número seis.

Mesmo tendo Meghan e Harry saído do trabalho como membros seniores da realeza, a posição de Archie e Lilibet não os impede de terem que pedir permissão. Isso porque, de todas as formas, eles continuam na linha de sucessão.