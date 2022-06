“Como você ousa? Você é nojento”; Príncipe William tem momento de fúria contra paparazzis

Apesar dos assessores do príncipe William terem retirado o vídeo do YouTube, as imagens deo futuro rei da Inglaterra discutindo com um fotógrafo viralizaram nas redes sociais. Segundo informações do Mirror UK, o vídeo foi gravado no ano passado, mas somente neste final de semana foi postado na Internet, viralizando nos últimos dias.

O duque de Cambridge foi filmado em uma briga com um fotógrafo. Ele alega que o paparazzi invadiu a privacidade de sua família enquanto ele estava com seus filhos, George, Charlotte e Louis, andando de bicicleta perto de Anmer Hall, em Norfolk, em janeiro passado.

Embora o vídeo tenha sido retirado do YouTube, diversas contas no TikTok replicaram as imagens.

As imagens mostram o príncipe William confrontando diretamente o fotógrafo e dizendo que ele está “invadindo sua privacidade”.

Ele pode ser ouvido dizendo: “Você estava aqui procurando por nós”, enquanto a esposa Kate Middleton diz: “Nós saímos para um passeio de bicicleta com nossos filhos, vimos você em nossa casa”.

Em comentários mais explosivos, o príncipe William diz ao fotógrafo: “Como você ousa se comportar como fez com nossos filhos? Como você ousa? Perseguindo por aqui procurando por nós e nossos filhos?”.

“Saio para um passeio tranquilo de bicicleta com meus filhos em um sábado e você nem me dá seu nome. Você é ultrajante, você é nojento, você realmente é. Por que você está aqui? Obrigado por arruinar nosso dia. Achei que vocês já tinham aprendido”, grita William.