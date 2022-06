‘Cara e Coragem’: Regina planeja fuga de parente envolvido na morte de Clarice

Na novela “Cara e Coragem” (Globo), Regina (Mel Lisboa) é tida como a grande mandante do plano que matou Clarice (Taís Araujo), mas ao longo dos capítulos vamos descobrindo que a vilã não está sozinha neste crime.

Além de Danilo (Ricardo Pereira), Leonardo (Ícaro Silva), que já sabemos que são os seus principais aliados, ela contou com a ajuda de Angelo (João Campos), que é irmão de Samuel (Alejandro Claveaux) e ambos são primos da vilã da novela.

No capítulo desta quarta-feira (22), a história ficará mais clara para a audiência de Cara e Coragem, já que Regina vai descobrir que nem tudo saiu como o planejado e achará alguém para culpar.

Na novela "Cara e Coragem",Regina encontra Angelo em estrada e manda ele sumir do mapa (Reprodução/Globo)

Na cena, a amante de Leonardo vai encontrar o irmão do pescador, que estará preocupado e vai revelar que Samuel cruzou com Anita (Taís Araujo), sósia da empresária.

Tremendo na base, ele vai confessar tudo para sua prima: “O Samuel encontrou com ela. Com a moça que se parece com a tua falecida patroa, Clarice”, alerta ele, que deixa Regina desesperada, já que ela chega a conclusão de que o plano de matar a empresária saiu errado e o culpado é Angelo.

Em "Cara e Coragem", Angelo conta para Regina que Samuel encontrou com Anita (Reprodução/Globo)

Em seguida, Regina confessa ao primo que teme que Samuel descubra o que fizeram e coloque tudo a perder: “O lado bom é que Samuel não sabe de nada, e isso deu credibilidade pros depoimentos dele. Mas ele pode puxar um fio aqui, outro ali e acabar descobrindo tudo”, pondera a ex-assessora de Clarice, que quer que os primos sumam do mapa.

Ainda no capítulo desta quarta-feira (22), a vilã de “Cara e Coragem” afirma que ele precisa usar o dinheiro: “Tá na hora de você pegar aquela grana que eu te dei e sair fora com seu irmão. Você vai prometer ir pra longe com seu irmão. Antes que Samuel descubra o que não deve”, afirma a amante de Leonardo.

