Paulo Gorgulho vai aparecer na reta final do remake de Pantanal?

Paulo Gorgulho apareceu no primeiro capítulo do remake de “Pantanal”, quando interpretou o Velho Ceci, personagem criado apenas para a releitura da novela. Agora, chegando na reta final, os fãs da trama querem saber se o veterano estará de volta para uma nova participação especial.

Vale lembrar que na novela da TV Manchete, Benedito Ruy Barbosa foi pressionado pela audiência para que o ator continuasse em “Pantanal” e, desta maneira, ele criou Zé Lucas do Nada, filho de José Leôncio. Mas, até o momento, o intérprete de Zé Lucas da versão de 1990 não tem um retorno garantido, já que seu personagem foi simbólico e, por isso, ele não voltaria para fechar a trama da Globo.

Paulo Gorgulho, vive Ceci, e Irandhir Santos, vive Joventino, no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Para muitos fãs da história rural, a participação especial de Paulo Gorgulho como o Velho Ceci foi uma das cenas mais emocionantes da novela da Globo, já que ele trouxe a nostalgia de volta à audiência que acompanhou a novela exibida há 32 anos.

LEIA TAMBÉM: Fotos mostram como o elenco de ‘Pantanal’ se despediu das gravações

No remake de “Pantanal”, o Velho Ceci foi um peão já cansado da lida e que almeja parar de trabalhar dali uns anos. Parceiro de Joventino (Irandir Santos), ele expressa a vontade de José Leôncio (Renato Góes) assumir o serviço quando crescer. O personagem, para quem não sabe, foi criado por Bruno Luperi, autor do remake, como uma forma de homenagear o ator Paulo Gorgulho, que fez parte do elenco principal da versão original e atualmente está com 62 anos.

'Pantanal': Paulo Gorgulho interpretou José Lucas do Nada em 1990 (Reprodução/TV Manchete)

Na época, o ator falou sobre a oportunidade de reviver a vida no Pantanal e das gravações: “É difícil me conter, qualquer coisa eu estou chorando. É uma passagem de bastão muito bonita, muito emocionante”, revelou ele em entrevista ao programa “Globo Repórter”.

Fim das gravações

As gravações externas da novela “Pantanal” foram finalizadas antes do tempo previsto e o elenco que estava no Mato Grosso do Sul acabou retornando para o Rio de Janeiro, onde as filmagens serão finalizadas.

O intuito é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

“Pantanal”: José Leôncio (Marcos Palmeira) ao lado de seus três filhos (Divulgação/Globo)

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Entenda como Marcelo vai descobrir a verdade sobre seu pai