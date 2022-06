Atriz que fez Generosa no remake de ‘Pantanal’ ganha papel em ‘Mar do Sertão’

Atriz Giovana Cordeiro entra para o elenco da novela "Mar do Sertão" (Reprodução/Instagram)

Giovana Cordeiro, que fez a prostituta Generosa no remake da novela “Pantanal”, vai encarar seu segundo trabalho na Globo. A atriz entrou para o elenco de “Mar do Sertão”, trama que vai substituir “Além da Ilusão” no horário das 18 horas.

A direção de elenco do folhetim, junto com o autor Mario Teixeira, escolheu a atriz para substituir Jéssica Ellen, que estava escalada para a trama, mas acabou optando por sair após revelar que está grávida.

Diferente do remake de “Pantanal”, o papel de Giovana Cordeiro não será apenas uma participação especial, mas um personagem importante para o andamento da novela escrita por Mario Teixeira, ue tem estreia prevista para agosto.

Com 166 capítulos, “Mar do Sertão” levará a audiência da Globo ao nordeste, mais precisamente para a cidade fictícia de Canta Pedra, que já foi mar e agora é sertão. É neste cenário que acontece o triângulo amoroso vivido por Candoca (Isadora Cruz), seu grande amor Zé Paulino (Sergio Guizé), e Tertulinho (Renato Góes), os personagens principais da trama escrita por Mario Teixeira e dirigida por Allan Fiterman.

Segundo um comunicado da Globo, a novela das 18 horas vai trazer também a história de coronéis, que mandam e desmandam na região, e do padre que promove a bondade e a fé na pacata cidade nordestina.

“Escolhemos ambientar a história em uma cidade fictícia para mostrar o sertão que existe, mas com liberdade para também apresentá-lo de forma metafórica, fabular. Quero trazer para essa novela o nordeste que está dentro de mim, que vivi durante toda a minha vida”, comentou o autor Mário Teixeira.

Na novela "Mar do Sertão", Renato Góes interpreta Tertulinho (Ronald Santos Cruz/Globo)

De acordo com Allan Fiterman, a audiência da Globo pode esperar uma história espirituosa, que terá uma boa dose de leveza e humor: “Conhecemos o sertão semiárido, e falaremos dele, mas queremos dar espaço também para a natureza verde, a cultura e a arquitetura com muitas cores dessa região”, pontuou o diretor artístico.

Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Nanego Lira, Wilson Rabelo, Debora Bloch, Enrique Diaz, Isadora Cruz, Sergio Guizé, e Renato Góes farão parte do casting de “Mar do Sertão”.

