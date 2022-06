Veja como está atualmente o ator Brendan Fraser, de ‘A Múmia’

Quem cresceu entre os anos 1990 e aos anos 2000, provavelmente vai lembrar: se um filme de comédia ou aventura estava na boca do povo, provavelmente ele tinha participação do ator Brendan Fraser.

Seu primeiro papel no cinema foi em “O Homem da Califórnia”, uma comédia adolescente de 1992. Antes, já tinha participado de algumas produções como figurante.

A partir de então, ele passou a gravar diversos filmes no mesmo ano. Era comum que ele entrasse em duas ou mesmo três produções por ano.

Com “George, o Rei da Floresta”, ele atingiu outro nível de fama, se tornando um rosto mundialmente conhecido e o queridinho de Hollywood - do cinema à moda, Fraser era a definição de homem do momento.

Brendan Fraser em cena de 'George, o Rei da Floresta' (Foto: Divulgação)

Tanto que chegou a participar de algumas produções sérias, como “Deuses e Monstros”, filme que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 1999.

Naquele mesmo ano, viria seu principal sucesso comercial e motivo para todos se lembrarem dele até hoje: o primeiro filme da trilogia “A Múmia”.

Contudo, logo o corpo do próprio ator começou a entregar a conta. “Acho que estava tentando demais, de uma forma destrutiva para mim”, lembrou o ator, em entrevista à revista GQ em 2018, sobre seu ritmo de trabalho brutal.

Em 2001, ele gravava a sequência do bem sucedido filme de aventura egípcio. No ano seguinte, era a vez de “O Americano Tranquilo”. Na sequência, “Looney Tunes: De Volta à Ação”. Até então, 2003 parecia ser apenas somente mais um ano de colher os frutos de bilheterias fartas.

Brendan Fraser em cena de 'Looney Tunes - De Volta à Ação' (Foto: Divulgação)

Contudo, foi neste ano em que as coisas começaram a mudar. Após um almoço dos organizadores do Globo de Ouro, o presidente da associação na época, Philip Berk, resolveu cumprimentá-lo e aproveitou a ocasião para beliscar a nádega do ator.

“Sua mão esquerda se estende, agarra minha nádega e um de seus dedos toca meu períneo. E começa a movê-lo. Eu fiquei doente. Eu me senti como uma criança com um nó na garganta. Achei que fosse chorar. Foi como se alguém tivesse jogado tinta invisível em mim”, explicou Fraser.

O episódio de abuso sexual colocou o ator em uma profunda depressão. Além disso, Fraser entendeu que estava sendo boicotado de grandes produções em Hollywood.

Brendan Fraser em cena de 'Crash - No Limite' (Foto: Divulgação)

Isso porque ele ainda apareceu em “Crash - No Limite”, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2005, e em outras duas produções infantis: “Viagem ao Centro da Terra” e “Coração de Tinta - O Livro Mágico”. Mas depois disso, pareceu sumir dos olhos do grande público.

Isso não quer dizer que ele tenha desistido de atuar: mesmo após sofrer com o assédio, Fraser permaneceu gravando filmes e participando de séries de TV. A verdade é que o ator nunca sumiu de fato, apenas passou a receber papéis cada vez menores.

Seu retorno aos holofotes aconteceu apenas em 2016, com a série “The Affair”. Em 2018, entrou para o Universo DC na série “Titãs” e seguiu para o spin-off, “Patrulha do Destino” - sua produção mais recente.

Brendan Fraser em cena de 'Patrulha do Destino' (Foto: Divulgação)

Foi em 2018 também que o ator tomou coragem para tornar público o caso de assédio. Ele se juntou aos colegas de atuação no movimento #MeToo, denunciando os assédios morais e sexuais de homens poderosos da indústria cinematográfica estadunidense.

Atualmente, ele está no elenco de “Batgirl”, filme também do Universo DC, e “Killers of the Flower Moon”, longa de faroeste dirigido pelo renomado diretor Martin Scorsese - conhecido por “Taxi Driver” e “O Lobo de Wall Street”.

