Ludmilla faz desabafo sobre contratos e fãs suspeitam de problemas com gravadora

A cantora Ludmilla admitiu que está insatisfeita com um dos contratos que assinou. Ela utilizou as redes sociais nesta terça-feira (14) para desabafar com seus fãs.

“Se eu pudesse dar o papo pra Ludmilla de alguns anos atrás seria: não assina esse contrato!”, disse ela, via Twitter.

Ela não cita especificamente que contrato seria esse, mas os fãs estão suspeitando que trata-se do acordo que a artista tem com a Warner Music Brasil.

“Todo mundo já percebeu que essa gravadora não faz nada por você. Era pra você ser muito maior do que já é, estar em patamares muito mais elevados. Eles não te merecem”, respondeu um fã.

A cantora Majur também demonstrou apoio. “Te entendo muito que não te falte forças para lutar pelo que é seu preta, fé”, disse.

A renovação do contrato com a Warner aconteceu em 2017, mas pouco depois Ludmilla e a gravadora começaram a ter problemas, por conta dos direitos autorais de composição da música “Onda Diferente”.

A faixa faz parte do álbum “Kisses”, de Anitta, e é cantada por ambas artistas e o rapper Snoop Dogg e por Papatinho. Contudo, creditar Anitta na composição gerou uma briga entre as duas cantoras.

Premiação

Recentemente, Ludmilla foi indicada ao BET Awards 2022. A carioca foi indicada na categoria de Melhor Artista Internacional e é a única artista da América do Sul finalista este ano.

“É exatamente assim que eu estou agora: sem palavras! Eu não poderia receber presente melhor nesse ano que completo 10 anos de carreira. São anos de luta e dificuldade mas também de muita alegria e momentos bons como esse”, celebrou Ludmilla, através de suas redes sociais.

Ela concorre ao prêmio com nomes como Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Simz (Reino Unido), Tayc (França), Tems (Nigéria) e Major League DJz (África do Sul).

O Black Entertainment Television realiza anualmente a maior cerimônia do mundo para celebrar personalidades negras.

