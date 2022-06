Estes são os easter eggs de ‘Obi-Wan Kenobi’ até agora

Embora as opiniões sobre as pré-sequências de Star Wars sejam mistas, o desempenho de McGregor como Obi-Wan foi unanimemente considerado um dos melhores aspectos da trilogia. McGregor assumiu a tarefa aparentemente impossível de interpretar um jovem Sir Alec Guinness e fez seu o papel do mentor de Luke Skywalker.

A série ‘Obi-Wan Kenobi’ se passa aproximadamente 10 anos após os eventos de ‘Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith’ de 2005. O mestre Jedi está escondido em Tatooine e cuida de longe do jovem Luke, que é criado por seus tios.

Obi-Wan é chamado para uma nova missão quando recebe um pedido de socorro de Bail Organa (Jimmy Smits). Bail informa que a irmã gêmea de Luke, Leia (Vivien Lyra Blair), foi sequestrada. No fim do episódio 2, Obi-Wan descobre que Darth Vader (Hayden Christensen) está vivo. Estes primeiros episódios contém easter eggs curiosos para o resto da saga. Confira alguns deles.

T-16 de Luke

A nave espacial de brinquedo que Obi-Wan quer dar a Luke é um modelo T-16 Skyhopper; Obi-wan insiste em revelar sobre a origem do garoto, mas tio Owen discorda, lembrando do fracasso que foi treinar Anakin. Em ‘Uma Nova Esperança’, Luke brinca com um modelo semelhante ao dar um banho de óleo no C-3PO.

Especiarias

O comércio de especiarias é um componente importante do universo de Star Wars. O planeta de Daiyu é repleto de traficantes e mercenários e um deles oferece algo chamado “spice” a Obi-Wan, mas ele recusa. O traficante menciona que tem especiarias do planeta Kessel e Felucia. Em Kessel, Han faz a famosa “Kessel Run”, que finalmente vimos em live-action em ‘Solo: A Star Wars Story’, e Felucia é o planeta da selva onde a Mestre Jedi Aayla Secura é morta em ‘A Vingança dos Sith’. Obi-Wan, Anakin e Ahsoka também visitam Felucia em ‘The Clone Wars’.

O Eopie de Obi-Wan

Quando Obi-Wan viaja para o meio do deserto para recuperar os sabres de luz enterrados, ele monta uma criatura chamada Eopie. Eopies foram vistos pela primeira vez em ‘Star Wars: A Ameaça Fantasma’. As feras domesticadas ajudam a transportar passageiros para a corrida de cápsulas. Para quem não lembra, Jar Jar até comete o erro de ficar atrás de um dos Eopies quando está na pista.