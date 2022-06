Como ‘Obi-Wan Kenobi’ se conecta com os três primeiros episódios de Star Wars

A série ‘Obi-Wan Kenobi’ foi inicialmente planejada para ser um filme completo, mas tudo mudou com a direção de Deborah Chow. Desde a estreia de ‘The Mandalorian’ vimos que uma série de Star Wars abrangendo vários episódios poderia ter o mesmo sucesso no streaming e no cinema.

Foi nessa série que Deborah Chow iniciou sua carreira profissional como diretora de Star Wars, seguindo assim na liderança da nova série, que conta parte da vida do fugitivo mestre Jedi.

A história segue Obi-Wan logo após o ‘Episódio III: A Vingança dos Sith’, com Ewan McGregor continuando seu papel favorito dos fãs, depois de Alec Guinness, mas também abrindo um retorno para Anakin Skywalker (Hayden Christensen), como Darth Vader.

Em ‘A Vingança dos Sith’, Obi-Wan deixou seu padawan Anakin Skywalker para morrer no planeta vulcão de Mustafar. Ele também testemunhou o nascimento dos filhos de Anakin, Luke e Leia, enquanto sua mãe, Padme (Natalie Portman), morre. O mestre Jedi também alertou os outros Jedi para permanecerem escondidos, assim como ele faz em Tatooine.

Para lembrar a todos, a série ‘Obi-Wan Kenobi’ faz uma releitura resumida dos três episódios anteriores: ‘A Ameaça Fantasma’, ‘Ataque dos Clones’ e ‘A Vingança dos Sith’. Além da queda do Escolhido para o Lado Negro a cena relembra o trágico fim da amizade e irmandade entre Obi-Wan e Anakin.

As conexões mais diretas com as pré-sequências (Episódios I, II e III) vêm na forma de imagens reais reaproveitadas como flashbacks que mostram os traumas passados de Obi-Wan. Os fãs certamente notaram o estado emocional de Obi-Wan iniciando a série como um irmão mais velho fracassado e, mais, um professor fracassado após a queda de Anakin.

No episódio 1, Kenobi tem uma série de pesadelos: a morte de Qui-Gon, seus momentos mais felizes com Anakin e sua batalha com ele, e Yoda lhe dizendo para comungar com Qui-Gon da vida após a morte.