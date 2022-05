A verdade sobre a foto icônica de Lady Di dormindo em público

Existe uma foto icônica de Lady Di nos primeiros meses de seu casamento com o príncipe Charles que até hoje chama a atenção: ela estava sentada em uma cadeira e dormindo em um evento no qual estava participando oficialmente como princesa de Gales. O evento em questão foi uma das primeiras aparições públicas de Diana como membro da Coroa britânica.

Mas, embora muitos pensem que se tratava de cansaço e até mesmo associem o fato aos transtornos alimentares que a princesa tinha, hoje sabemos a real razão do “chochilo real”.

Pasmem: Lady Di estava grávida de William!

Fato é que, pouco depois, foi revelado que ela estava grávida do príncipe William. Diana estava exausta, tentando se adaptar à vida de nova esposa e nova realeza. A adaptação não foi fácil. Um novo bebê a caminho certamente tornaria as coisas diferentes, pelo menos por um tempo.

O primeiro trimestre da gravidez é conhecido por ser exaustivo, o que explica por que ela adormeceu nos lugares mais inesperados. Depois desse momento, o palácio sabia que tinha que revelar a verdade ao público curioso.

O Palácio de Buckingham divulgou o anúncio oficial de que o príncipe e a princesa de Gales estavam esperando seu primeiro filho logo depois.

Infelizmente, sabemos agora que, embora ela tenha se tornado mãe do herdeiro do trono britânico, ela nunca se sentiu desejada ou bem-vinda. Entre seu relacionamento tenso com a realeza e o assédio da mídia, ela muitas vezes teve pensamentos suicidas.

Essa foto é um lembrete de que nunca sabemos realmente o que está acontecendo com alguém e devemos sempre entender as pessoas que os rodeiam sem julgá-las.