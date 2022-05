Este é o papel da atriz de ‘Anne Whith E’ em ‘Stranger Things’

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ está quase estreando na Netflix e os novos episódios trazem alguns novos personagens para trilhar as aventuras do roteiro. A Netflix já havia anunciado uma série de novos personagens que conheceremos nesta próxima temporada.

A quarta temporada apresenta aos fãs Robert Englund como Victor Creel, um homem perturbado e intimidador que está preso em um hospital psiquiátrico por assassinato na década de 1950.

Na Califórnia, para onde os Byers se mudaram, vamos conhecer Eduardo Franco, que interpreta Argyle, o novo amigo de Jonathan. E como chefe do The Hellfire Club, clube oficial de Dungeons & Dragons de Hawkins High, chega Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn.

Entre os novatos também está Vickie, uma nerd que participa de uma banda e é curiosamente falante que chama a atenção de um dos amados heróis da série. Quem é então a atriz por trás da personagem?

No papel de Vickie está Amybeth McNulty, que estrelou como a protagonista Anne Shirley em ‘Anne with E’, também da Netflix. A atriz irlandesa-canadense de 20 anos foi escalada a partir de uma seleção de 1.800 garotas e sua audição consistiu em conversar com árvores, flores e construir tronos com galhos.

“Uma honra fazer parte da equipe. Esperamos que todos vocês encontrem Vickie em breve”, postou a atriz em suas redes sociais recentemente.

McNulty, além de ‘Anne with E’ tem outros trabalhos como o papel principal no filme ‘Maternal’ de 2021, no qual a atriz interpretou Charlie McLeod, uma garota de 16 anos que sofre um sério acidente de carro e fica à beira da morte, além de ter sido escalada para o elenco de Black Medicine e para a adaptação cinematográfica de Michael McGowan de ‘All My Puny Sorrows’.

A quarta temporada da série, exibida na Netflix, terá mais três novos personagens, interpretados por Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.