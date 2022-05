Criadores de ‘Stranger Things’ revelam que dois episódios da 4ª temporada serão “enormes”

A quarta temporada de ‘Stranger Things’ está chegando no próximo dia 27 de maio e como estamos? Ansiosos, para acompanhar Eleven e seus amigos mais crescidos e combatendo um vilão muito mais poderoso do que tudo que já viram.

O tão esperado retorno da série de sucesso da Netflix terá sua temporada 4 dividida em duas partes, uma estreando em 27 de maio e a outra em 1º de julho. Dá pra acreditar que ainda vamos esperar uns dias até a conclusão da temporada?

A história começa de onde parou exatamente, enquanto os amigos deixados para trás tentam enfrentar o ensino médio. Mas essa não é a única ameaça, pois um novo mal está à espreita em Hawkins e traz um novo mistério que, se resolvido, poderia finalmente eliminar a ameaça do Mundo Invertido de uma vez por todas.

Com a Netflix supostamente desembolsando 30 milhões de dólares por episódio, não é de se admirar que a duração deles seja bem mais longa. Os criadores da série Ross e Matt Duffer conversaram com o Collider e revelaram que os episódios 7 e 9 terão a duração de um longa-metragem, que, em parte, explica por que demorou tanto para esta temporada finalmente estar pronta.

Os irmãos Duffer também confirmaram que estes serão os episódios mais longos do que qualquer outro da temporada, que já chega a mais de uma hora e quinze minutos de duração.

“Acho que estávamos pelo menos na metade, mas acho que provavelmente na metade desta temporada, estávamos tentando encaixar a história, e sentamos com nossos escritores e dissemos: ‘Não acho que isso seja viável em oito episódios’. Então procuramos a Netflix e dissemos: ‘Ei, está tudo bem se fizermos mais um episódio?’, e felizmente eles apoiaram muito isso, mas foi assim que acabamos com esse episódio extra. Mas não foi originalmente planejado dessa maneira. Não foi delineado dessa maneira. Sempre seriam oito. E então acabou sendo muita história.”, esclareceu Ross sobre o acréscimo do nono episódio.

Apesar dos atrasos que a temporada experimentou, em parte pelas dificuldades causados pela pandemia, esperamos ansiosamente pela intrigante continuidade desta história.