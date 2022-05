Rainha proíbe que Meghan e Harry se unam à família durante celebração do Jubileu de Platina

A varanda do Palácio de Buckingham tornou-se um momento essencial em todas as celebrações importantes da realeza. É deste local, que a Rainha Elizabeth II e os demais membros da família saúdam os súditos que se amontoam em frente aos portões do palácio. Para o Jubileu de Platina da Rainha, que será celebrado em junho, não será diferente: veremos novamente a Rainha de 96 anos acompanhada por seus filhos e netos acenando para os súditos.

Mas, o que muitos duvidavam aconteceu: a Rainha, através de um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, não permitirá que Meghan e Harry estejam na varanda, junto aos demais membros da família, durante o evento.

Um porta-voz do palácio disse: “A Rainha decidiu que a tradicional aparição da varanda do Trooping the Color deste ano na quinta-feira, 2 de junho, será limitada a Sua Majestade e aos membros da família real que estão atualmente realizando funções públicas oficiais em nome da rainha”.

O príncipe Andrew, recentemente envolvido e mais escândalos sexuais e acusado de abuso sexual, também não estará na varanda.

No início de maio, um porta-voz de Meghan Markle e do príncipe Harry garantiu que os dois estarão nas festividades do Jubileu de Platina da Rainha. E ainda: levarão seus filhos Archie e Lilibet para a comemoração no Reino Unido que marca os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.

Diante dessa situação, alguns especialistas em realeza emitiram suas opiniões. Tom Bower disse ao MailOnline: “Eles foram forçados a aceitar um papel rebaixado, agrupados com todos os outros VIPs, mas estão claramente desesperados para não serem excluídos. Se o Palácio não for extremamente cuidadoso, os Sussex irão tirar proveito das celebrações para seu próprio benefício. Esperamos que os Sussex sejam mantidos firmemente sob controle para evitar que seus interesses egoístas dominem a celebração do serviço inspirador da rainha à Grã-Bretanha.”

A autora de livros sobre a família real Angela Levin disse que a Rainha tomou uma “grande decisão” de restringir a varanda a membros da realeza que trabalham, acrescentando: “Terá uma atmosfera positiva tão diferente se houver membros da realeza que apoiem Sua Majestade”.

Sobre a decisão dos Sussex de participar de outros eventos, ela disse: “O foco será neles e como eles se comportam, sobre o que o Jubileu não deveria ser”.

Richard Fitzwilliams, outro especialista em realeza, disse: “Embora ainda haja muita especulação sobre o que eles participarão e o que farão, trata-se de uma pessoa. É o desejo da Rainha que eles compareçam. Mas, embora quando eles planejaram fazer a entrevista com Oprah eles não sabiam que o príncipe Philip estaria doente, eles seguiram em frente. Isso não será esquecido”.