Juliette se emociona ao mostrar fãs acampados para ver seu show em SP: ‘Coisa mais fofa’

A campeã do BBB21, Juliette Freire, fará o primeiro show de sua turnê “Caminhos” na noite desta sexta-feira (13), em São Paulo. Nas redes sociais, ela se emocionou ao mostrar fãs que estavam acampados desde a quinta-feira (12) na porta do Espaço das Américas.

“Minha gente, eu passei na fila do show. Tem umas 60 pessoas lá, acampando, coisa mais fofa do mundo. Povo sem juízo [risos]. Não consegui parar, só passei, porque se eu parasse não ia conseguir atender todo mundo. Foi muito fofo, obrigada, amo muito vocês”, contou.

Ela seguiu falando nos stories com seus seguidores e chorou: “Hoje estou muito sensível, emocionada, com vontade de chorar toda hora. Nada que eu faça vou conseguir retribuir esse amor, muito, muito, muito obrigada por tudo”, completou ela.

A ex-BBB também fez questão de agradecer seus fãs: “Quando perguntavam qual o era o meu maior medo, eu respondia: a solidão. O meu mundo só faz sentido quando há presença… de Deus, dos meus, de nós. Esse caminho não é fácil, é fato, mas eu não ando só. Obrigada por tanto amor”, concluiu.

Carreira musical

Após o lançamento do seu primeiro EP, intitulado “Juliette”, em setembro do ano passado, a ex-sister dá o ponta pé inicial de sua turnê “Caminhos” em São Paulo nesta sexta-feira.

O álbum, que se baseia no forró, também tem influências do MPB e do sertanejo, e inclui várias baladas. Em seu show, Juliette busca homenagear cantores do nordeste do país como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Duda Beat e Marina Sena.

Antes do BBB21, a paraibana disse que não tinha planos de iniciar uma carreira musical. No entanto, após sair do reality show, ela recebeu apoio da cantora Anitta e decidiu investir na música.

