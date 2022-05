Pedro Scooby explica ausência nas redes e fala da vida pós-reality: ‘Sentindo tanto amor’

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby falou com seus seguidores sobre sua ausência nas redes sociais e contou como anda a vida após o fim do reality show. Em stories no seu Instagram, ele disse que tem recebido muito carinho das pessoas nas ruas: “Sentindo tanto amor”.

“Bom, eu estou meio ausente aqui, em uma correria muito louca, trabalhando pra caramba. Hoje fiquei refletindo aqui. Eu tenho passado pelas ruas e sentido tanto amor e energia boa das pessoas comigo. Acho que são pessoas que não querem tirar fotos comigo ou que me param porque sou famoso, mas sim porque, de alguma forma, toquei o coração delas”, disse.

“Principalmente as crianças que me abraçam, me dão um beijo, ficam alegres, choram, se emocionam. E o amor das crianças é muito verdadeiro, elas não enganam, sabe? Todas as pessoas que vem falar comigo, me passam alguma mensagem e dizem que fiz elas enxergarem a vida de outra forma”, continuo o ex-brother.

Ele fez uma reflexão de que, mesmo não tendo ganhado o prêmio do BBB22, ele se sente vitorioso por causa do carinho do público:

“Isso, para mim, é tudo, é o prêmio, a vitória. Você poder melhorar a vida das pessoas de alguma forma, é muito especial. Não tem prêmio que pague, não tem nada, não tem preço isso. Então queria agradecer todo esse carinho, amor, e mensagens positivas”, finalizou Pedro.

Atritos com o campeão

Recentemente, Scooby negou atritos com o campeão do BBB22, Arthur Aguiar. Rumores davam conta de que a relação entre os dois estaria desgastada após o fim do reality.

“Não tenho nada contra ele. As pessoas que criam as coisas. Coisas que simplesmente não existem e só porque nós temos estilos vida e gostos diferentes, o que não acontece com o D.G [Douglas Silva] e o P.A [Paulo André]. Os dois são meus irmãos e nós estávamos sempre juntos e vamos continuar”, explicou.