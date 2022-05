Sessão da Tarde: A história real por trás do filme ‘Cartas para Deus’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (12) o filme “Cartas para Deus”, lançado em 2010.

O filme conta a história de Tyler Doherty (Tanner Maguire), um garoto de oito anos que trava uma batalha contra o câncer. Todos os dias, ele escreve cartas endereçadas a Deus. O carteiro não sabe muito bem o que fazer com elas, mas acaba se sentindo inspirado pelo menino.

Embora haja alguns elementos de ficção, como o personagem do carteiro (criado apenas para o filme), “Cartas para Deus” é inspirado em uma história real. Tyler Doherty realmente existiu e sofreu das mesmas condições representadas no longa.

Ele nasceu em 1995, nos Estados Unidos. “Aos três anos, ele começou a jogar futebol, que logo se tornou o amor de sua vida. Tyler tinha um instinto natural para o jogo. Ele também esteve envolvido no Cub Scouts e, mais tarde, na AWANA”, compartilhou Patrick Doughtie, pai de Tyler, em seu blog pessoal.

Contudo, o sonho dentro de campo precisou ser interrompido. Em 2003, ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro, um tumor raro e agressivo chamado meduloblastoma.

Quase um ano depois, seu quadro ficou ainda pior, quando o câncer começou a se espalhar pelo corpo - condição conhecida como disseminação leptomeníngea.

Tyler morreu no dia 7 de março de 2005, aos nove anos de idade. Após a morte do filho, Patrick resolveu escrever um livro para contar a história do pequeno. A obra chegou a figurar entre as algumas listas de mais vendidos dos EUA.

Anos depois, foi adaptado ao cinema pelo diretor David Nixon, que também produziu diversos filmes cristãos, como “À Prova de Fogo” e “Desafiando Gigantes”.

Leia também: Sessão da Tarde: Lindsay Lohan quase não interpretou Cady em ‘Meninas Malvadas’