Pôsteres da 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’ revela nacionalidade dos personagens; confira

Faltando apenas 44 dias para a estreia da terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’, a produção da série já liberou diversos pôsteres que entregam pistas sobre o que virá pela frente.

Mensagens escondidas nos textos de divulgação, registros de cenas e imagens promocionais são os elementos entregues pela série de heróis da Netflix, que promete trazer muito conflito nessa nova fase da trama.

Desta vez, os personagens terão que lidar com a ‘Sparrow Academy’ ocupando a mansão Hargreeves. O embate entre as academias ocorrerá no início, contudo eles terão que deixar as diferenças para depois, pois terão de lidar com uma entidade ameaçadora à Terra.

Além disso, sabemos que Reginald Hargeeves está “vivinho da Silva”. Já se pode esperar algumas respostas na terceira temporada e uma exploração maior do personagem.

Neste domingo de Dia das Mães (8) o perfil oficial de ‘The Umbrella Academy’ liberou mais imagens promocionais dos personagens. Desta vez, continha um detalhe que chamou a atenção dos fãs. E é o que iremos conferir agora!

Cada um dos Hargreeves possui uma nacionalidade diferente estampada em suas malas, indicando o país de origem de cada um. Descubra de onde vem seu Hargreeves preferido!

1 – Allyson Hargreves

Mesmo com tantos “rumores” contados pela personagem para se tornar realidade, sua nacionalidade é um fato sem interferências. A poderosa vem de Cape Town – Cidade do Cabo –, a linda e famosa capital da África do Sul.

2 – Luther Hargreeves

Apesar de sua vasta experiência na Lua, O fortão barra pesada possui a nacionalidade no plano terrestre, assim como qualquer outro Hargreeves. O Número 1 vem de Estocolmo, na capital da Suécia.

3 – Cinco

Apesar de o irmão mais velho – que aparenta ser mais novo – não possuir um nome, sua origem é totalmente o contrário. O nome de sua terra natal é Dublin, a capital da Irlanda.

4 – Klaus Hargreeves

Tão icônico quanto o personagem é sua terra natal, o estado nordestino norte-americano Pensilvânia, nos Estados Unidos.

5 – Diego Hargreeves

A representatividade latina não poderia ficar de fora! Temos nosso Diego Hargeeves vindo do México. Desta vez, sem o cabelo estilo Antonio Banderas...

6 – Viktor Hargreeves

Direto de Moscou, capital da Rússia, temos nosso querido irmão Número 7 que foi a causa do apocalipse na primeira fase. Sabemos que o bichinho sofreu demais...

7 – Lila Pitts

Para fechar nossa lista, temos uma das 43 crianças superpoderosas que nasceram no mesmo dia. Apesar de não ser integrante da família Hargreeves, a heroína faz parte do nosso coração – e também de Berlim, capital da Alemanha, sua cidade natal.