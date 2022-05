Alimentando os fãs: 4ª temporada de ‘The Umbrella Academy’ revela cenas, novos pôsteres das academias e muito mais

Desta vez, ‘The Umbrella Academy’ não economizou na liberação das imagens da série. Nesta semana, a página oficial da trama de super-heróis da Netflix divulgou diversas imagens dos personagens em ação, além de novos pôsteres das duas academias.

A ‘Sparrow Academy’ aparece reunida com todos os integrantes da “nova” família Hargreeves. Com um uniforme preto e vermelho, os personagens são destaques da divulgação.

Veja mais: 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’: novos pôsteres de Luther e Marcus possui detalhe diferente dos demais e você não percebeu; confira

Os membros da ‘Umbrella Academy’ também não ficaram para trás. Os irmãos Hargreeves que já conhecemos aparecem em um novo pôster, fazendo suas respectivas poses caricatas e de respeito.

As imagens foram publicadas entre ontem (2) e na terça-feira de hoje (3) para a alegria dos fãs.

Os personagens em ação

Faltando apenas 50 dias para a estreia de ‘The Umbrella Academy’ na Netflix, a página oficial da série também liberou registros dos personagens em cena. Desta vez, eles não economizaram na liberação.

Em carrossel no Instagram, seis imagens foram postadas duas vezes, totalizando 12 conteúdos visuais os quais ainda não tínhamos acesso.

Ao que parece, o lado cômico da trama ainda acompanhará os arcos de ação, trazendo aquele equilíbrio que a gente já conhece.

O que mais se pode perceber, são as expressões surpresas dos personagens em cena. Com um visual completamente novo, Lila é um dos destaques no meio do carrossel de fotos.

Também se pode ver os personagens em embates nas cenas. Apesar do conflito inicial entre as academias, sabemos que haverá um problema maior a ser enfrentado pela família Hargreeves. Será que a união das equipes vai acontecer?

Para descobrir, marque o dia 22 de junho em seu bloco de notas para não perder a data da estreia. Você também já pode escolher seu time: Pardal ou Guarda-chuva?