Cinco filmes para quem amou ‘Ainda Estou Aqui’, da Netflix

“Ainda Estou Aqui” se tornou um dos filmes mais assistidos no Brasil durante o mês de abril na Netflix. O longa conta a história de Tessa, uma adolescente que sobrevive a um acidente de carro que tirou a vida do namorado, mas acredita que ele está tentando se reconectar com ela do além do túmulo.

A temática não é nova no cinema e na televisão, já tendo conquistado diversos corações e também motivos de muitas lágrimas. Se você deseja se emocionar com outros filmes nessa linha, veja cinco indicações que o Metro World News separou a seguir.

Se Eu Ficar

Onde assistir: Apple TV Plus

Famosos que estão no elenco: Chloë Grace Moretz (”Kick-Ass: Quebrando Tudo”) e Jamie Blackley (”O Homem Irracional”)

Sinopse: Mia Hall (Chloë Grace Moretz) acreditava que a decisão mais difícil que enfrentaria em sua vida seria ter que escolher entre seguir seus sonhos na escola de música Juilliard ou trilhar um caminho diferente para estar com o amor de sua vida, Adam (Jamie Blackley). Mas o que deveria ter sido um passeio despreocupado com sua família muda tudo repentinamente e agora sua própria vida está em jogo. Quando se vê entre a vida e a morte, Mia tem pela frente apenas uma decisão que irá determinar não somente seu futuro, mas também seu destino.

P.S. Eu te Amo

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: Hilary Swank (”Menina de Ouro”) e Gerard Butler (”300″)

Sinopse: Holly (Hilary Swank) é casada com o irlandês Gerry (Gerard Butler), por quem é completamente apaixonada. Quando ele morre, a vida dela também acaba. Perdida em uma profunda depressão, ela descobre que ele escreveu diversas cartas que irão guiá-la à superação da dor e ao recomeço.

Antes que Termine o Dia

Onde assistir: Apple TV Plus

Famosos que estão no elenco: Jennifer Love Hewitt (”Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado”) e Paul Nicholls (”Bridget Jones, no Limite da Razão”)

Sinopse: Ian (Paul Nicholls) e Samantha (Jennifer Love Hewitt) formam um casal feliz e cheio de planos para o futuro. Enquanto Samantha busca demonstrar seu amor a todo momento, Ian procura voltar sua atenção para a carreira e os amigos. Após um dia em que tudo deu errado, eles terminam o namoro. Entretanto um acidente faz com que a vida deles mude de rumo. No dia seguinte Ian percebe que acordou novamente no dia anterior, tendo a chance de refazer tudo o que tinha feito antes, só que agora da forma correta.

Questão de Tempo

Onde assistir: Star Plus e Amazon Prime Video

Famosos que estão no elenco: Domhnall Gleeson (”Harry Potter e as Relíquias da Morte”) e Rachel McAdams (”Meninas Malvadas”)

Sinopse: Ao completar 21 anos, Tim (Domhnall Gleeson) é surpreendido com a notícia dada por seu pai (Bill Nighy) de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir. Cético a princípio, Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas.

Te Amarei para Sempre

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Rachel McAdams (“Meninas Malvadas”) e Eric Bana (”Star Trek”)

Sinopse: Clare (Rachel McAdams) esteve apaixonada sua vida toda por Henry (Eric Bana). Ela acredita que estão destinado a ficarem juntos, apesar dela nunca saber quando vão ficar separados: Henry é um viajante no tempo amaldiçoado por uma rara anomalia genética que o faz viver sua vida navegando pelo tempo, pulando do passado para o futuro sem controle.Apesar da condição de Henry os forçarem a ficarem separados sem aviso, sem nunca saber quando vão se reunir, Clare desesperadamente tenta construir uma vida com seu único verdadeiro amor.

