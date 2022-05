Rainha cancela compromissos antes do Jubileu de Platina

Uma das celebrações do ano mais aguardadas no Reino Unido para 2022 certamente é o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. A data marcará os 70 anos de reinado da monarca Ao todo serão 4 dias de eventos, começando em 2 de junho.

Um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham na última quinta-feira, 5, acendeu o alarme sobre o atual estado de saúde da Rainha. O comunicado explicava que, devido a crescentes preocupações com a saúde, a Rainha Elizabeth II não participará das tradicionais “festas no jardim” no Palácio de Buckingham nesta primavera.

Em maio e junho, geralmente são realizadas até três festas nos Jardins de Buckingham e outra no Palácio de Holyroodhouse em Edimburgo. Após dois anos de cancelamentos devido à pandemia, o primeiro está marcado para a próxima semana.

Este certamente é um dos momentos mais glamourosos do calendário da realeza. No total, as festas devem reunir mais de 1,45 milhão de convidados. Mas este ano, a monarca, que tem manifestado alguns problemas de mobilidade, não estará presente mas “será representada por outros membros da família real britânica”, anunciou um porta-voz do palácio.

Jubileu de Platina

A grande festa deste ano acontecerá em quatro dias de evento, a começar do dia 2 de junho. Os eventos da celebração do Jubileu de Platina incluem também o Trooping the Color, que é o desfile anual para marcar o aniversário da Rainha, onde ela aparece na varanda do Palácio de Buckingham acompanhada dos membros da realeza.

Além disso, a programação também inclui uma missa de Ação de Graças e uma Corrida de cavalos Derby em Epsom Downs.

A saúde da Rainha tem sido motivo de preocupação desde que os médicos ordenaram que ela descansasse em outubro do ano passado e, no mesmo mês, ela passou uma noite internada para fazer “exames” cuja natureza não foi especificada.

Desde então, dores nas costas e dificuldade crescente em ficar em pé e andar o forçaram a cancelar vários compromissos. Além disso, ela foi diagnosticada com Covid-19 em fevereiro deste ano, o que em suas próprias palavras a deixou “muito cansada e exausta”.