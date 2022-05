O silêncio ensurdecedor de Charles; Ele foi o único a não postar nada no aniversário do neto Archie

Hoje, 6 de maio, é aniversário do pequeno Archie, primogênito de Meghan Markle e do príncipe Harry. Para comemorar a data, a Rainha Elizabeth II, através das redes sociais oficiais da família real, postou uma foto do bisneto. Da mesma forma, os perfis oficiais de Kate Middleton e do príncipe William também postaram homenagens ao pequeno Archie, Veja abaixo.

🎂 Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 3rd Birthday!



📸 Chris Allerton pic.twitter.com/8Isiscee9D — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2022

Wishing Archie a very happy 3rd Birthday today 🎈🎂 pic.twitter.com/akikWvRfDh — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2022

Porém, um detalhe não passou despercebido pelos fãs da realeza: uma mínima menção foi feita no Twitter oficial da Clarence House, instituição que administra a imagem pública do príncipe Charles e de sua esposa, Camilla Parker Bowles.

Não foi um post original, foi apenas um retuíte da postagem feita na conta da Rainha. Veja abaixo. A postagem estava acompanhada da simples frase: “Feliz aniversário, Archie!”.

Happy Birthday Archie! 🎈 https://t.co/QGuh4kNfMr — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2022

O ato pode significar que Charles continua bastante chateado com o filho, o príncipe Harry, após as polêmicas geradas no ano passado e que persistem até hoje. A começar pela entrevista dele e de Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey, que foi ao ar em março de 2021.

Na entrevista, Meghan disse que, quando estava grávida, um dos membros da realeza teria tido “preocupações” sobre o “quão escura” a pele de Archie seria. Além disso, a duquesa disse também que teria tido pensamentos suicidas e que nenhuma ajuda psicológica foi lhe direcionada por parte da Coroa, dentre outras bombas.

Depois, foi a vez de Harry escancarar seu relacionamento com o pai, o príncipe Charles, em um podcast onde disse que suas emoções foram abafadas com relação à morte de sua mãe, a princesa Diana. Harry, que tinha apenas 12 anos quando Diana morreu após um acidente de carro em Paris.

Durante o podcast, Harry sugeriu que seu pai, o Príncipe Charles, teria “sofrido” por causa de sua dura educação oferecida pela Rainha Elizabeth e pelo Príncipe Philip. Ele disse que, por ter tido uma criação mais rígida, o Príncipe Charles o teria tratado “da mesma forma com a qual foi tratado”.

Harry chamou isso de “dor genética”: “Não acho que devemos apontar o dedo ou culpar ninguém, mas certamente quando se trata de paternidade, se eu experimentei alguma forma de dor ou sofrimento por causa da dor ou sofrimento que talvez meu pai ou meus pais tenham sofrido, eu vou fazer questão de quebrar esse ciclo para não passar para os meus filhos”.