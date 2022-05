Meghan Markle recebe dura crítica: “Queria ser Diana sem fazer o trabalho duro”

Meghan Markle foi alvo mais uma vez de críticas da opinião pública. Dessa vez, a ex-editora da Vanity Fair, Tina Brown, disse que a duquesa de Sussex queria se tornar uma “superestrela humanitária global”, mas esqueceu que deveria ter que trabalhar duro.

Durante uma entrevista a um programa da emissora britânica ITV, Tina Brown anunciou seu novo livro ‘The Palace Papers’ e disse que Meghan Markle “não cumpriu” seu papel “quando entrou para a família real”.

Segundo a ex-editora, a duquesa de Sussex teria olhado para o exemplo da princesa Diana e pensado que poderia seguir o mesmo caminho, tornando-se uma “superestrela humanitária global”. Mas, Tina disse que Meghan teria se esquecido da “grande quantidade de tarefas muito monótonas” que Diana realizou em nome da Firma antes de se tornar o ícone ela permanece até hoje.

Falando sobre a viagem de Meghan e Harry à Austrália em 2018, quando ainda eram membros da Coroa, Tina Brown disse: “Ela não gostou nada. Ela encontrou todo o trabalho representativo de suprimir seus próprios pontos de vista e representar a monarquia, para ela [isso] era apenas um anátema”.

“Não é como ela via seu papel, o mundo, ela não entendia o sentido disso e para ela, sim, ela foi um grande sucesso, mas não era algo que ela queria fazer. Ela queria ser Diana sem fazer o trabalho duro”, disse a ex-editora.

Tina Brown continuou: “Acho que esse era o seu senso fundamental de incompreensão do que aconteceria quando ela se juntasse à família real: ela via os palácios e Diana como uma superestrela humanitária global, mas esqueceu que por 16 ou 17 anos Diana trabalhou como um cachorro dentro de cada, a Família Real, fazendo muitas tarefas muito monótonas”

“Foi o carisma que ela trouxe para o trabalho que a tornou tão extraordinariamente especial”, disse Tina Brown, que apontou que Diana, que ela descreveu como uma “agente de mudança interna”, deixou a Firma por causa do fim de seu casamento com o príncipe Charles.

“Na verdade, Diana sempre foi uma agente de mudança interior”, disse ela. “Ela não deixou a família real porque disse ‘estou fora’, ela se divorciou. Seu marido não estava apaixonado por ela, essa era a agonia para ela”, disse Brown.

“Ela (Diana) pegou esse sofrimento e o transformou em seu trabalho notável, que foi realmente real e importante. Depois que ela saiu da família real, ela se tornou muito mais global, não apenas porque queria ser, mas porque não podia ser outra coisa além disso porque fazia parte da máquina real”, complementou Tina Brown.

Brown disse que é “injusto” culpar Meghan pelo rompimento do relacionamento do príncipe William com seu marido, revelando que houve “rachaduras de verdade” depois que Harry deixou a Coroa e “começou a se sentir marginalizado” quando William começou a ser preparado como futuro rei.