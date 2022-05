‘The Batman’: Veja os Easter Eggs que você perdeu

Estrelado por Robert Pattinson e Zoë Kravitz e escrito por Matt Reeves, ‘The Batman’ conta com três longas horas de história, ação e aventura. Por isso preparamos uma lista com os mais especiais easter eggs que você pode ter perdido.

O futuro do Pinguim

No filme, o personagem anda um pouco mancando, mas não o vemos vestindo preto e branco ou com seu famoso guarda-chuva. Essa apresentação sugere uma abertura para futuros desenvolvimentos do personagem até que se torne quem conhecemos.

O filme também sugere que ele se tornará o gênio do crime que ele é nos quadrinhos, quando o vemos olhando para a cidade de Gotham e percebendo que agora está em disputa com Falcone.

Selina

Dos quadrinhos para o filme, a história de Selina não teve muitas adaptações e permaneceu bem fiel. Vemos Batman rastreando a vilã assim como nos quadrinhos. Seu pai sendo Carmine Falcone tem origem na HQ ‘Long Halloween’, onde ela descobre que ela é sua filha ilegítima.

Seu ciclo termina com ela decidindo deixar Gotham para se mudar para Bludhaven, local da nova casa de Dick Grayson, Robin.

Arkham

Grande parte do enredo de ‘The Batman’ é focado no ponto culminante de ‘Batman: Earth One em Arkham’, abrindo um bom espaço para que próximos spinoffs da HBO Max sejam ambientados no Arkham Asylum.

O filme estabelece as bases para o Arkham Asylum como um potencial para futuras atividades criminosas com o Charada visto interagindo com o Coringa. Isso pode sugerir desenvolvimentos futuros para a prisão, que Reeves afirmou ser um verdadeiro horror ou até mesmo ser um berço de futuros vilões.

Harvey Dent

Embora Duas-Caras não tenha aparecido em ‘Batman’, primeiro filme de Matt Reeves, os gêmeos que trabalharam na segurança do clube do Pinguim tem uma forte ligação com ele. Eles apareceram em diversas cenas do filme. Provavelmente o fato de dois personagens não muito brilhantes serem gêmeos idênticos significa que eles são Max e Min, dois capangas de Duas-Caras de ‘Batman: The Animated Series’.

Não é estranho pensar que ‘The Batman’ trouxe elementos da série animada, por exemplo no uso da popular frase “Eu sou a vingança” no filme, que foi usada pela primeira vez no programa de animação.

Além disso, temos Mr. Freeze e Harley Quinn com ótimas histórias e que se tornaram personagens bem conhecidos. A presença de Max e Min pode sugerir que eles sejam os precursores da chegada iminente de Duas-Caras.