‘The Batman’: Diretor revela que uma cena do filme foi inspirada em Alfred Hitchcock

O filme retrata Batman, interpretado por Robert Pattinson, no seu segundo ano de combate ao crime, enquanto ele busca um misterioso serial killer conhecido como Charada (Paul Dano). Matt Reeves, diretor do filme, revela que a cena de abertura foi inspirada no trabalho do diretor Alfred Hitchcock.

Desde o lançamento, o filme recebeu muitos elogios de fãs e críticos, e alguns espectadores consideraram que pode ser o melhor filme do Batman até hoje.

Com as muitas interpretações e contextos do mundo do homem-morcego, certamente o diretor Reeves precisou fazer algo que se destacasse das interpretações de outros diretores. Isso é visto, por exemplo, no gênero do filme, já que a maioria das adaptações do personagem dos quadrinhos se concentrou mais no combate ao crime, embora Batman seja frequentemente descrito como “o maior detetive do mundo”. De certa forma, o filme de Reeves parece mais uma história de detetive propriamente dita.

Os filmes anteriores do Batman sempre começam com uma estonteante cena de ação, mas Reeves revelou que não queria começar o seu Batman dessa maneira.

Em entrevista recente à CNET, ele disse que uma de suas maiores influências para seu filme foi o mestre do suspense de Hollywood, Alfred Hitchcock.

“Eu queria colocar você no lugar desses personagens. Eu sou muito atraído pela narrativa de Alfred Hitchcock porque o ato de ir ao cinema é voyeurismo, certo? Estamos todos olhando para a vida das pessoas na tela”, disse Reeves.

O diretor continuou: “E eu pensei que a ideia de colocar o público no lugar, ou neste caso, os binóculos do Charada, e tê-lo espionando desde o início, seria uma maneira inesperada de começar um filme do Batman. Esses filmes normalmente começam com muita ação, algo cinético e louco acontece. Mas começar com Ave Maria (uma peça clássica de Schubert) deixa você fora de ordem. Você começa a perceber: ‘Oh, algo ruim vai acontecer.’ E isso leva você a esse tipo de mentalidade”.