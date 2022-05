Thales Bretas relembra morte de Paulo Gustavo e diz que ele temia a covid: ‘Parecia ter premonição’

O médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, falou que o ator, que morreu há um ano vítima da covid-19, parecia ter uma “premonição” a respeito da doença. Em entrevista ao “Mais Você”, da TV Globo, ele relembrou que o humorista sempre falava sobre o medo que tinha de se contaminar com o coronavírus.

“Toda semana a gente testava, ele ficou positivo, ficamos muito tensos. Ele falava que não podia pegar de jeito nenhum. Parecia que o Paulo tinha uma premonição”, contou Thales à Ana Maria Braga.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio do ano passado. Após se infectar com a covid-19, no início de março, ele precisou ficar internado no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.

Na época, ainda não havia vacinas disponíveis para a faixa etária do ator no Brasil. Thales lembrou que eles chegaram a pensar em embarcar para os Estados Unidos ou Rússia para se imunizar, mas a viagem não foi possível, já que esses países não recebiam brasileiros naquele momento.

Thales ainda falou sobre os momentos de tensão que viveu depois que o marido foi hospitalizado. “Foi um pesadelo. Não gosto nem de tocar... Foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Ele tinha muito medo e muita lucidez [sobre a doença].”

O médico relembrou que Paulo Gustavo não tinha doenças pré-existentes e que levava um estilo de vida “super saudável”, mesmo assim, acabou desenvolvendo uma forma grave da doença.

Início do relacionamento

Na entrevista, Thales também relembrou sobre o início do relacionamento com o ator. Os dois se conheceram em uma festa entre amigos.

“Foi um encontro especial, mas, na época, fiquei com medo de me aproximar e dar errado, essa coisa de assumir publicamente. Ele foi me conquistando cada vez mais. A gente foi conversando, ele foi pra Tóquio, mas ficou me ligando direto, achei lindo e isso foi me motivando, sou romântico, ele era muito carinhoso”, contou.

O médico relembrou que os dois sempre tiveram o sonho de ter filhos e, depois do casamento, em 2015, começaram a pensar no assunto com mais seriedade. Em 2019, eles tiveram os gêmeos Gael e Romeu, gerados por uma barriga de aluguel nos Estados Unidos.

“A gente sempre teve vontade de ter filhos. Eles são demais. Fomos morar juntos com seis meses de namoro e ele falava que queria ter filhos. A gente não tinha como ter filho naquele momento, pedi para esperar me formar, casar e solidificar nossa relação. Assim foi. Nos casamos com dois anos juntos.”

Saudades

Thales contou que os gêmeos, que agora estão com 2 anos e 8 meses, não entendem muito bem a morte do pai, mas claramente sentem saudades dele.

O médico disse que faz questão de mostrar fotos e vídeos de Paulo Gustavo para os filhos e que percebe que Romeu, que era muito apegado ao humorista, se mostra incomodado.

“O Romeu era muito apegado no Paulo. O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora ele tá no céu e é uma estrelinha olhando pra gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma”, contou.

“Mas eu tento manter vivo e acho que um dia eles vão entender que o pai sempre foi uma estrela e agora está no céu, brilhando, por eles e pela gente”, disse Thales.