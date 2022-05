Thais Fersoza abre o jogo sobre vida sexual com Michel Teló

A atriz Thais Fersoza aproveitou um momento de descontração nas redes sociais para saciar a curiosidade de seus fãs sobre sua vida de casada com o cantor Michel Teló.

Nesta terça-feira (3), ela divulgou uma série de stories em sua conta oficial no Instagram, onde respondeu diversas perguntas dos fãs - a maioria, sobre vida fitness.

Contudo, uma delas chamou a atenção: um seguidor quis saber se o casal prefere ter relações sexuais no período da manhã ou da noite.

“A qualquer hora, né gente? Na hora que der vontade. Na hora de rolar, que estiver disponível, não é, meu marido? Já rolou de manhã, já rolou no meio da madrugada, de acordar e fazer”, revelou Thais.

Michel Teló estava presente na hora das respostas, sendo ele próprio o primeiro a ter uma das perguntas respondidas.

Thais e Michel se conheceram em 2012 e são casados desde 2014. Eles são pais de dois filhos, Melinda (de 5 anos) e Teodoro (de 4 anos).

Carreira

Thais Fersoza iniciou sua carreira como atriz na TV Globo, na terceira temporada de “Malhação”, em 1997. Na novela, ela interpretou uma ginasta chamada Ângela.

Ela ganhou destaque com a personagem Gisela, par romântico de Carlos Charles (Rodrigo Santoro), em “Estrela-Guia”. Mas foi no SBT em que interpretou sua primeira protagonista, Mariana, em “Os Ricos Também Choram”.

Ela também ficou conhecida por suas interpretações em “Vidas em Jogo” e “Escrava Mãe”, ambas novelas da Record TV.

Desde 2017, Thais passou a apresentar um programa sobre maternidade em seu canal oficial no YouTube. No início deste ano, ela voltou a TV Globo, para apresentar os bastidores da segunda temporada do reality “The Voice +”, que encerrou no início de abril.

Leia também: Yasmin Brunet aproveita Desfile das Campeãs com look ousado; veja fotos