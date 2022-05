Yasmin Brunet aproveita Desfile das Campeãs com look ousado; veja fotos

A modelo Yasmin Brunet chamou a atenção no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, realizado no último sábado (30).

Para comemorar o momento, ela optou por um macacão cheio de transparências, com detalhes estrategicamente pensados para a ocasião.

“Estou sem calcinha. Queria um look bafônico e para mostrar mesmo, já que é o último dia”, declarou Yasmin, em entrevista à revista Quem.

Ela passou a noite em um camarote, ao lado de amigas. Recentemente, ela terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina e, agora solteira, tem aproveitado os últimos meses.

Ele também estava na Sapucaí e comentou os boatos de que Yasmin estaria saindo com o jogador Neymar. “Minha amizade com o Ney não é de agora, é de anos, a gente se entende, e relacionamento é isso. Agora a gente ficou solteiro e saiu um monte de matéria maluca. Eu estou ciente disso, mas estou focado no meu trabalho”, disse Gabriel, para a revista Quem.

O divórcio

O casamento do surfista Gabriel Medina e da modelo Yasmin Brunet chegou ao fim em janeiro deste ano. Ao longo de dois anos, o casal tornou-se um dos mais conhecidos do mundo do esporte.

Também ganharam as redes sociais, após Yasmin não conseguir, em julho de 2021, autorização para acompanhar Medina nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Além das competições, a vida pessoal de Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estava em um mar de rosas. O casal enfrentava problemas com a mãe do atleta, Simone Medina, que fazia críticas públicas sobre a modelo. Em abril do ano passado, Medina rompeu com o padrasto, Charles, que atuava como seu técnico.

