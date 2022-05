Nego Di faz piada preconceituosa com ex-BBB e é alvo de críticas

O comediante e ex-BBB Nego Di se tornou alvo de críticas no início desta semana na internet. Um vídeo que viralizou na web mostra ele fazendo uma piada preconceituosa com a cantora Linn da Quebrada, uma das participantes da última edição do “Big Brother Brasil”.

A piada em questão debocha da identidade de gênero de Lina, chamando-a de “machorra”, além de fazer uso de termo pejorativo para se referir a travestis. Em outro momento do vídeo, o humorista também “reclama” do beijo que aconteceu entre Lina e Maria, em uma das festas do programa.

Essa não é a primeira vez em que Nego Di tenta voltar à fama às custas de comentários negativos sobre ex-BBBs: desde janeiro ele tenta “surfar” na onda da fama dos participantes da última edição do BBB para se promover.

No início do ano, o alvo foi a modelo Natália Deodato. Após ter um vídeo íntimo vazado na internet, Nego Di fez uma piada sobre a condição dela, que tem vitiligo, na hora do sexo.

Nego Di não se mostrou preocupado com a repercussão negativa do trecho de seu stand up. “Enquanto a ‘lacrolândia’ ‘tenta’ cancelar comediante por piada, meus números só crescem! Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+... amo muito vocês! Beijo no bumbum”, escreveu humorista em sua conta oficial no Twitter.

Além do preconceito nas piadas, o comediante também não aprovou o jogo de Linn da Quebrada no BBB. No final de março, ele criticou o game da sister, bem como a maneira de jogar de Pedro Scooby. Na época, ele declarou Arthur Aguiar como seu brother favorito da temporada.

Tô procurando a piada que o nego di fez sobre a Linn da Quebrada pq eu só vi ofensas, homofobia e transfobia. pic.twitter.com/VPAG9MK8SV — Montta🐶🐕 (@gabrielmontta) April 29, 2022

Linn da Quebrada tem pós-BBB feliz

Linn da Quebrada disse que está se sentindo amada após sua participação no BBB 22. Em entrevista à revista Quem, ela contou que ainda está tentando se acostumar com a sua nova vida após o reality show, mas que tem recebido muito amor do público.

“Estou conseguindo desfrutar de uma alegria, de um carinho que eu nem sequer ousei imaginar um dia. Isso está se realizando de uma forma gigantesca para mim”, disse ela.

Leia também: Paolla Oliveira aproveita Desfile das Campeãs para celebrar vitória com Grande Rio