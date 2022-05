Met Gala 2022: Estes foram os 10 piores looks que cruzaram o tapete vermelho

Ontem (2) aconteceu mais uma edição do Met Gala e, embora muitos artistas tenham “dado o nome” — como diz o contemporâneo ditado brasileiro — há quem talvez não tenha entendido qual a proposta de dress code para este ano ou que tenha fugido bastante do tema.

Aos que estão por fora, para o Met Gala 2022, a ideia era trazer looks que remetessem ao “Gilded Glamour”, o que consequentemente esbarra na Golden Age, no qual os Estados Unidos se posiciona como potência capitalista e mundial, e a cidade de Nova York de tal país que se converte em símbolo de ostentação por meio de seus milionários.

Diante disso, a época que se discute em especial é o período entre os anos de 1870 e 1910. Mas, voltando aos dias atuais, e especificamente para a data de ontem (2), queremos convidá-lo a conferir uma listinha com avaliações do portal Nueva Mujer sobre os piores looks que cruzaram o tapete vermelho.

Kim Kardashian

Embora seu vestido seja bastante icônico e bonito, segundo reforça o Nueva Mujer, não há relação com o tema. Utilizado anteriormente por Marilyn Monroe, o look não carrega um bom histórico e desfecho. 👀👀👀

Kourtney Kardashian

Ainda com relação às Kardashians, Kourtney foi mais uma que acabou fugindo do tema proposto para o Met Gala 2022.

Phoebe Dynevor

Você possivelmente deve lembrar da atriz nos takes de Bridgerton, não é mesmo? No entanto, para o Met Gala ela acabou não cumprindo a proposta total de dress code. O Nueva Mujer reforça justamente a produção Netflix como referência para um look que tivesse conexão com o tema do evento deste ano.

Billie Eilish

Embora a composição básica seja positiva, o problema esta justamente na execução do look, no que diz respeito aos materiais e ao contraste.

Camila Cabello

Em tese o vestido tem referências de época, em especial da proposta de dress code, mas acaba pecando também na execução. Além disso, a cor do look não favorece a cantora.

Anderson Paak

Para este caso em específico a vestimenta fala por si só e acaba fugindo em aproximadamente 100 anos do período proposto para o dress code.

Sophie Turner

Embora por si só o look não tenha problemas, mais uma vez o “erro” está na época de referência da produção.

Oscar Isaac

Para o Nueva Mujer, a aposta de Oscar relembra na verdade qualquer evento Fashion Week e não o dress Code do Met Gala 2022.

Shawn Mendes

Mais um look que de forma geral não tem problemas, mas acaba pecando totalmente no período em que faz referência.

Sebastian Stan

El resaltador rosado viéndote resaltar el texto con el resaltador amarillo. pic.twitter.com/ovwTIBZsQB — Danny Hernández (@danny8002) May 2, 2022

“O marca-texto rosa vendo você destacar o texto com o marca-texto amarelo”, brincou uma internauta sobre o look.