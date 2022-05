Ex-BBB Eliezer é recebido por multidão de fãs em shopping no RJ: ‘Emocionante’

Ex-BBB Eliezer foi ovacionado por fãs em shopping no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

O ex-BBB Eliezer retornou para casa, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e foi ovacionado por fãs em um shopping na noite de segunda-feira (2). Em um vídeo postado por ele no Instagram, o designer agradeceu o carinho e falou sobre o momento digno de um popstar. Veja abaixo:

“Chegamos aqui no Sider Shopping com muito carinho de Volta Redonda. Vocês são demais!”, comentou no Twitter.

O encontro com os fãs foi organizado pela equipe do ex-BBB, que ficou chocado com a multidão presente. “O momento mais emocionante da minha vida. O que foi isso? Sem palavras!”, escreveu ele.

Após sair do BBB22, o designer aproveitou para curtir o carnaval na Sapucaí e só agora voltou para casa. Ao chegar no shopping, ele foi levado por seguranças até uma área reservada, onde os fãs o aguardavam.

O evento foi apelidado de “Pig day”, em homenagem a torcida de Eliezer quando ele estava no reality show. O motivo é a risada do designer, que faz um som semelhante ao emitido pelo animal.

Visivelmente emocionado com o carinho dos fãs, ele recebeu comentários carinhosos na publicação de colegas do reality show como Tadeu Schmidt, Bárbara Heck e Viny. “Merece demais”.