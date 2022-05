Ex-BBB Luciano entra para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans

O ex-BBB Luciano, o primeiro eliminado do BBB22, criou um perfil no Onlyfans, rede social paga de conteúdo adulto. Conhecido no reality show por sempre dizer que quer ser famoso, agora deve publicar imagens e vídeos sensuais e já começou a convocar seus fãs para acessar a plataforma.

No seu perfil, ele falou sobre sua participação no reality show e que quer “compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”.

“Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade. Quero usar meus OnlyFans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista”, escreveu ele no perfil.

Para ver as postagens do ex-BBB, os interessados terão que fazer uma assinatura, que custa 13 doláres.

LEIA TAMBÉM:

Linn da Quebrada fala sobre piada preconceituosa de Nego Di: ‘Ele tem noção’

Mas essa não é a primeira plataforma de conteúdo adulto a qual ele faz parte. Recentemente, ele também passou a integrar a plataforma Privacy, que também oferece serviços de conteúdo adulto mediante uma assinatura mensal.

Natural de Florianópolis (SC), Luciano começou a fazer balé clássico aos 5 anos. Ele trabalhou como modelo e passou a ser conhecido depois de interpretar o personagem Lipe, no canal do YouTube Gato Galactico.

Recenyemente, ex-BBB Luciano mudou o visual e alisou os cabelos (Reprodução/Instagram)

O ex-BBB costumava ostentar cachos enquanto esteve no BBB22, mas agora decidiu alisar as madeixas.

Luciano não é o primeiro ex-BBB a investir na produção de conteúdo adulto. Além dele, ex-brothers como Hadson Nery, Clara Aguilar, Nati Casassola, Wagner Santiago, Francine Piaia, Jaque Khury, Angélica Morango e Vanessa Mesquita também atuam no ramo.