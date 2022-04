3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’: novos pôsteres de Luther e Marcus possui detalhe diferente dos demais e você não percebeu; confira

Havendo sete irmãos da família Hargreeves – considerando o fantasma do Ben –, a quantidade de parentes foi duplicada no final da segunda temporada. Com a viajem no passado para evitar o apocalipse no futuro, o presente sofreu um baque com as alterações no tempo.

Sendo assim, passamos a ter uma leve amostra dos novos membros da família. Contudo, os novos irmãos Hargreeves fazem parte da ‘Sparrow Academy’ e enfrentará a ‘Umbrella Academy’ no início da série.

Mesmo tendo sido criados juntos, a turminha do guarda-chuva já possui seus conflitos internos e diferenças, imagine só a relação com o grupinho dos pardais. Contudo, eles terão que aprender a lidar uns com os outros para enfrentarem a nova entidade que aparecerá na trama.

Enquanto a data de estreia não chega – 22 de junho de 2022 – a produção da Netflix tem lançado imagens promocionais dos personagens, que estampam os pôsteres de forma solo, ao lado de suas respectivas numerações. Desta vez, contém um detalhe que talvez você não tenha notado.

Confira o detalhe que você deixou passar

Nesta sexta-feira (29), a página oficial de ‘The Umbrella Academy’ liberou as imagens solo dos irmãos Hargreeves que faltavam para fechar a remessa de super-heróis desta fase.

Com os pôsteres de Marcus – Sparrow Academy – e Luther – Umbrella Academy – ao lado do número 1, os heróis fecham as imagens de divulgação solo.

Na foto de Marcus, há a seguinte legenda: “Marcus Hargreves. Nunca foi à lua, mas ele sempre acerta o pouso.”

Já na de Luther, o texto diz: Luther Hargreeves. Famoso por ter ido à lua.

Apesar de as legendas não entregarem tantas pistas, há um detalhe que se difere dos pôsteres dos outros heróis. Mesmo representando academias diferentes, o plano de fundo de ambas as imagens possui a mesma identidade.

Por detrás de Luther e Marcus, há um fundo de desfazendo, como se estivesse sendo quebrado. Não sabemos se essa semelhança significa alguma coisa, mas se você é adepto a teorias, já pode criar possíveis cenários em sua mente.

Nos outros pôsteres dos irmãos Hargreeves havia sempre uma diferença que marcava a identidade de suas academias. Contudo, Marcus e Luther compartilham do mesmo plano de fundo, ainda que de contrastes diferentes.