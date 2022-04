Novos pôsteres da 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’: Detalhes que você pode ter deixado passar em Ben e Diego.

Com os novos pôsteres de ‘The Umbrella Academy’ sendo lançados, a produção já deixou alguns spoilers do que virá pela frente nas entrelinhas. Desta vez, com dois personagens que já conhecemos muito bem, a página oficial trouxe as imagens promocionais de Ben e Diego. Ou talvez não conheçamos tão bem assim...

Veja mais: Com pôsteres de Allison e Klaus, ‘The Umbrella Academy’ revela novos personagens e pistas do que virá pela frente

Com a postagem realizada nesta segunda-feira (25), a página oficial da série apresentou o “novo” Ben usando o uniforme da ‘Sparrow Academy’, compartilhando o número “2″ com Diego, ao outro lado. Os irmãos “nem tão irmãos” assim...

Detalhe que talvez você tenha deixado passar nos irmãos Hargreeves

Apesar de já conhecermos Ben e Diego, há uma mudança em ambos. No visual, Diego voltou para seu corte de cabelo antigo, coisa que talvez você nem tenha notado (ou pode ser que sim). Nos comentários, alguns fãs já sentiram falta do estilo do personagem durante segunda temporada. “Descanse em paz, cabelo de Antônio Bandeiras”, registou um deles.

Além do visual, Ben também passará por mudanças na trama. E já se pode enxergar algumas delas no pôster revelado. Com uma cicatriz no rosto e uniforme da nova academia, o personagem apresenta um olhar intimidador, totalmente diferente do Ben das fases anteriores.

Além do visual, os traços de personalidade de Ben serão completamente diferentes do que estamos acostumados a ver. O ar dócil deu espaço para a frieza tomar lugar. A própria legenda da foto diz: “O mesmo Bem, mas... diferente.”

Com a chegada da série prevista para o dia 22 de junho na Netflix, as imagens promocionais estão sendo lançadas aos poucos, carregadas de mensagens subliminares do que será visto pela frente. Para fechar o número dos irmãos Hargreeves, ainda falta a divulgação dos pôsteres dos irmãos “Número 1″. Postagem deve ser feita nos próximos dias.