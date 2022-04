Harry revela que bebê Lilibet já está andando

A única imagem que temos da filha caçula de Meghan e Harry foi divulgada no final do ano passado, no cartão de Natal da família. Desde então, temos poucas informações sobre a bebê, que agora já tem 10 meses. Em uma entrevista à revista People, o príncipe Harry disse que Lilibet já deu seus primeiros passos.

“Suas prioridades atuais são tentar acompanhar o irmão; ela deu o primeiro passo há apenas alguns dias!. O papai está orgulhoso, aqui”, disse ele.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nasceu em 4 de junho em Santa Bárbara, Califórnia. Ela tem um irmão, o primogênito do casal que nasceu em 2019, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Veja também: Entenda por que Harry e Meghan não se encontraram com Kate e William no Reino Unido

O príncipe Harry esteve na abertura oficial dos Jogos Invictus, evento esportivo que criou e que apoia desde 2014, que conta com a presença de ex-militares. Ele e Meghan Markle estiveram na Holanda no último final de semana para a cerimônia de abertura e concederam algumas entrevistas à imprensa.

Antes, na quinta-feira, 14, o porta-voz do casal confirmou que eles se aproveitaram a viagem à Europa e passaram no Reino Unido para visitar a avó de Harry, a Rainha Elizabeth II, e o príncipe Charles, seu pai.

Questionado sobre como seus filhos mudaram sua visão de mundo com relação também aos Jogos Invictus, Harry disse: “Mostrei a Archie um vídeo de basquete em cadeira de rodas e rugby dos Jogos Invictus em Sydney, e ele adorou. Mostrei a ele como algumas pernas estavam faltando e expliquei que algumas também tinham ferimentos invisíveis. Não porque ele perguntou, mas porque eu queria dizer a ele. As crianças entendem muito, e ver isso através de seus olhos foi incrível porque é tão sem filtro e honesto”.

“Ser pai certamente adiciona outra camada emocional a isso. Quando eu estava no Exército, prometi a mim mesmo que sairia antes de ter uma esposa e filhos, porque não conseguia imaginar a dor de estar separado por tanto tempo durante o destacamento, o risco de possivelmente me machucar e a realidade de que a vida da minha família poderia mudar para sempre se isso acontecesse”, continuou o príncipe.