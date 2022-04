Entenda por que Harry e Meghan não se encontraram com Kate e William no Reino Unido

A viagem de Meghan Markle e do príncipe Harry à Holanda, para a abertura do Jogos Invictus, evento criado e apoiado por Harry desde 2014, continua dando o que falar. Isso porque, antes da abertura oficial do evento, os dois deram um “pulinho” no Reino Unido para se encontrarem com a Rainha Elizabeth II e com o príncipe Charles, embora oficialmente só tenham confirmado o encontro com a monarca.

Porém, um outro detalhe chamou a atenção: o não encontro de Meghan e Harry com William e Kate. Mas aqui está a real razão para que o encontro entre os quatro não tenha acontecido: desencontro de agendas.

Kate Middleton e o príncipe William estavam em férias de esqui nos Alpes franceses. De acoro com a Hello! Magazine, os dois visitaram o resort de Courchevel com seus filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. A família voltou para a Inglaterra a tempo de comparecer à missa do domingo de Páscoa, no último domingo, 17.

Mas, neste dia, Meghan e Harry já estavam na Holanda, já que a abertura dos Jogos Invictus foram no sábado, 16 de abril.

Ainda não se sabe se eles farão uma outra viagem ao Reino Unido ao final das celebrações do evento para tentar rever William e Kate e é provável que não sabermos sobre isso até depois que acontece.

“Foi ótimo”

O príncipe Harry descreveu seu encontro com a avó em uma de suas falas nos Jogos Invictus. Ele disse: “Foi ótimo vê-la. Tenho certeza que ela adoraria estar aqui se pudesse”.

Esta foi a primeira vez que Meghan e Harry voltaram ao Reino Unido juntos após a saída de ambos da Coroa, quando deixaram seus papéis como membros seniores da realeza no início de 2020. Na semana passada, um porta-voz do casal confirmou que eles fizeram uma parada no Reino Unido para visitar a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor.