Giovanna Antonelli posa para revista com looks inspirados em sua personagem de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ (Reprodução/Instagram)

Manter a classe e o estilo não é para muitos. Contudo, Giovanna Antonelli ‘vestiu a camisa’ da moda de Paula Terrare, sua personagem em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ da Globo, e entregou um ensaio ‘pra lá’ de chique. Com a inspiração na trama das sete, a atriz arrancou elogio dos internautas.

Neste sábado (16), a revista Manequim publicou em suas redes sociais o ensaio realizado por Giovanna Antonelli, apresentando os looks monocolor. Apesar de ser inspirado na personagem de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, as coleções já são tendência por suas características de cor única em cada peça.

Veja mais: Confira os looks de Giovanna Antonelli que chamaram atenção, utilizados em personagem de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

No Instagram, ao compartilhar os clicks para a revista, Giovanna Antonelli registrou a seguinte legenda: “Monocolor já é tendência e eu posso provar! Arrasta ‘pro’ lado e confere esse ensaio lindo para a capa da @revistamanequim!”

Diversos seguidores da artista a elogiaram pelas fotos com os looks inspirados em sua personagem na trama das sete. Uma de suas seguidoras comentou: “Elegante, linda, vitaminada, resplandecente, e não deixa de conquistar todos com seu carisma!”

Looks de Giovanna Antonelli em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Os looks da personagem de Giovanna Antonelli em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ chamou a atenção por seu estilo autêntico de uma única cor vibrante a cada peça. Mesmo com a escolha de tons fortes, a elegância de Paula Terrare ainda era destaque pela forma como se vestia.

No final de março deste ano, a atriz compartilhou em seu Instagram um vídeo em que prova as roupas usadas por sua personagem, utilizando a seguinte legenda:

“Achados do rolo de câmera de como tudo começou! Nossas primeiras provas de roupa eram todas online por conta da pandemia. Eu AMO esse processo de construção e admiro muito o trabalho de cada profissional que faz parte dessa estrutura e que nos ajuda a dar vida aos personagens que são construídos especialmente ‘pra’ vocês! Esse público, que acompanha com tanto carinho e torcida nossa trajetória. Quem aí curte os lookinhos de Paula?”