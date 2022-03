Confira os looks de Giovanna Antonelli que chamaram atenção, utilizados em personagem de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Para quem acompanha Giovanna Antonelli em suas redes sociais, sabe que não é novidade para ninguém a atividade frequente da atriz em postagens. Não somente em conteúdos gerados aos seus seguidores, Giovanna também já se mostrou muito comunicativa com o público.

Dando um show de carisma, Giovanna Antonelli já compartilhou diversos momentos seus da atual novela das sete ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’. Nesta terça-feira (29), a atriz soltou um vídeo experimentando os looks de sua personagem na trama, Paula Terrare.

A postagem veio com a seguinte legenda:

“Achados do rolo de câmera de como tudo começou! Nossas primeiras provas de roupa eram todas online por conta da pandemia. Eu AMO esse processo de construção e admiro muito o trabalho de cada profissional que faz parte dessa estrutura e que nos ajuda a dar vida aos personagens que são construídos especialmente ‘pra’ vocês! Esse público, que acompanha com tanto carinho e torcida nossa trajetória. Quem aí curte os lookinhos de Paula?”

Looks de Paula Terrare

1 - Com um laranja extravagante, a personagem exibe um vestido longo e de mandas soltas ‘pra lá' de chamativo.

2 - E o que falar deste daqui? A megaempresária não poupou esforços para marcação de classe.

3 - Já esse lookinho vermelho é bem delicado, mas não deixa de ter a assinatura de Paula Terrare.

4 - Não poderíamos deixar de mencionar esse roxo, estampando ‘luxo’ e ‘poder!’

5 - Eis aqui o clássico lookinho amarelo de Paula, entrando na lista dos mais memoráveis.

6 - Esse aqui dispensa comentários, já que a ocasião a obrigou.

7 - Depois de tantos figurinos coloridos, finalizamos aqui com aquele pretinho básico que Paula Terrare sabe quando usar.

Sobre a personagem de Giovanna Antonelli

Interpretada pela atriz veterana Giovanna Antonelli, a empresária Paula Terrare de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ esbanja uma extravagância em seus looks supercoloridos na trama. O figurino da personagem tem chamado a atenção dos telespectadores por sua peculiaridade colorida.

Na novela, a personagem é descrita como ambiciosa e reservada em relação as histórias de seu passado. Com a morte do marido, Paula Terrare assume a empresa do falecido e logo se torna uma megaempresária superagitada, mandona e punho firme, sem se importar com a opinião alheia.

‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ deixará as telas da emissora no final de maio, dando espaço para a nova trama sobre a vida dos dublês, ‘Cara e Coragem’.