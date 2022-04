Eliminação de Gustavo é comemorada por ex-BBB; veja quem celebrou

Gustavo é eliminado do 'BBB 22' com 81,53% dos votos TV Globo (Reprodução)

A eliminação de Gustavo Marsengo surpreendeu os participantes que estão na reta final do “BBB 22″. Mas, fora da casa, ex-confinados celebraram a saída do “caçador de lollipopers” do programa da Globo.

Quem ficou feliz com a eliminação do affair de Laís foi Brunna Gonçalves, que também esteve no reality show e foi uma das primeiras vítimas do brother, que deixou a casa de vidro e votou na famosa com a justificativa de movimentar a casa.

Nesta terça-feira (19), a dançarina usou as redes sociais para mostrar o seu alívio: “O exterminador dos lolipopers saindo para um lolipoper com mais de 80% dos votos... Que delícia”, escreveu a famosa no Twitter.

Antes do resultado final do paredão, Brunna já tinha comentado que estaria atenta para a saída do bacharel em Direito: “Cá entre nós... Se o Gustavo sair para um lollipoper, vai ser tudo”, escreveu a esposa da cantora Ludmilla.

Gustavo no “Mais Você”

Eliminado do “BBB 22″, Gustavo Marsengo esteve na manhã desta quarta-feira (20) nos estúdios da TV Globo para tomar café com Ana Maria Braga. No “Mais Você”, o ex-brother falou com convicção quem acha que vai compor o pódio desta edição do reality show: Arthur Aguiar em primeiro lugar, Paulo André em segundo e Eliezer em terceiro.

“Pode gravar”, brincou Gustavo, que disse que sua torcida, na verdade, vai para PA. Em sua opinião, os fãs de Arthur devem focar esforços em eliminar Pedro Scooby, o que deve definir os finalistas. “Tem uma torcida que está tirando os personagens fortes do jogo, e o Eli vai ficar até a final”, apostou.

O eliminado afirmou ainda que acredita que Arthur provoca o próprio isolamento no jogo como parte de uma estratégia. “Ele se isola dos outros e depois fala que está sozinho”.

Com a saída do bacharel de direito, Arthur Aguiar, Paulo André, Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby seguem na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

