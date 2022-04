Após eliminação no ‘BBB 22′, Gustavo marca ‘date’ ao vivo

Após ser eliminado no paredão da última terça-feira (19) do “BBB 22″, Gustavo participou do “Bate-Papo BBB”, apresentado por Rafa Kalimann, e pôde conversar com sua “crush” na casa, Laís.

Ao ver Laís pela primeira vez depois após deixar o reality show, Gustavo não escondeu a felicidade. “Lalá! É para acabar com os pequis de Goiás tudinho”, brincou.

A médica, então, respondeu: “Você falou que queria me ver assim que saísse, eu estou aqui”. “Está me esperando mesmo?”, perguntou o ex-brother. “Estou te esperando, viu”, disse ex-sister.

Gustavo não perdeu tempo diante da abertura de Laís: “Está no Rio? Vamos se encontrar hoje já”, sugeriu.

“Eita!”, brincou Rafa Kalimann após o convite do rapaz.

O papo seguiu e a Laís elogiou a conduta de Gustavo dentro do programa: “Estou muito feliz com a sua trajetória, muito orgulhosa. Você foi fiel e coerente com tudo o que você falou que ia fazer.”

Rejeição

Ex-morador da casa de vidro e “caçador de lollipopers”, Gustavo foi eliminado do “BBB 22″ com 81,53% dos votos e deixou o reality show na reta final. Ele disputava contra Eliezer, que ficou com 16,08%, e Paulo André, conquistou 2,39% dos votos.

Aos 31 anos, o paranaense chegou ao reality show causando intrigas e prometendo mexer no com o jogo. Mas, logo de início, um termo específico chamou a atenção do público, que criticaram o brother por usar o termo “hétero top do bem”, no vídeo de inscrição.

“O hétero top pintado hoje pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hétero e me considero top”, disse o curitibano, antes de entrar na casa do “BBB 22″.

