Inscrições para o ‘BBB 23′ já estão abertas; saiba como participar da seleção

O “BBB 22″ está em sua reta final e os olhares já começaram a se voltar para a próxima edição do reality show. Após a eliminação de Gustavo no paredão da última terça-feira (19) e da formação de uma nova berlinda, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a abertura das inscrições para a temporada do ano que vem.

Quem quiser morar na casa mais vigiada do Brasil já pode enviar todos os dados necessários ao site do programa. “Nem acredito que eu vou dizer isso, atenção a primeira leva para inscrições do ‘BBB 23′ estão abertas a partir de agora”, disse Tadeu, ao vivo.

O jornalista ressaltou que a primeira leva é limitada e pediu agilidade aos interessados. “Corram”, aconselhou.

LEIA TAMBÉM: Gustavo eliminado do ‘BBB 22′, Paulo André líder e novo paredão triplo; confira

Segundo informações divulgadas pelo reality, as entrevistas serão virtuais e o primeiro contato será por e-mail.

🚨 AS INSCRIÇÕES PARA O #BBB23 ESTÃO ABERTAS!



Faça aqui a sua inscrição no Big Brother Brasil → https://t.co/MIKhJvymWp

#RedeBBB #BBB23 pic.twitter.com/5md3Ewv1v2 — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

Gustavo eliminado

Gustavo, ex-morador da casa de vidro e “caçador de lollipopers”, foi eliminado do “BBB 22″ com 81,53% dos votos e deixou o reality show na reta final. Ele disputava contra Eliezer, que ficou com 16,08%, e Paulo André, conquistou 2,39% dos votos.

Gustavo é eliminado do 'BBB 22' com 81,53% dos votos TV Globo (Reprodução)

Aos 31 anos, o paranaense chegou ao reality show causando intrigas e prometendo mexer no com o jogo. Mas, logo de início, um termo específico chamou a atenção do público, que criticaram o brother por usar o termo “hétero top do bem”, no vídeo de inscrição.

“O hétero top pintado hoje pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hétero e me considero top”, disse o curitibano, antes de entrar na casa do “BBB 22″.

Prova do líder e novo paredão

Após a saída de Gustavo, o Top 5 do “Big Brother Brasil”, formado por Eliezer, Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar e Pedro Scooby, disputaram uma nova liderança.

Os brothers precisavam achar um kit com quatro bolas e, em pistas determinadas pela produção, deveriam arremessar para acertar os espaços disponíveis. Diferente das outras provas, todos jogavam juntos. Paulo André finalizou a prova primeiro e tornou-se o líder do “BBB 22″. Já Douglas Silva foi o último e está no 17º paredão.

Ao vivo, PA foi o primeiro a concluir a prova, colocando as quatro bolas no lugar certo. Durante o jogo, Arthur teve dificuldades para acertar, mas ficou em segundo lugar. Pedro Scooby ficou em terceiro, mesmo encontrando problemas para encontrar o kit na piscina de bolinhas. O quarto lugar ficou para Eliezer e o quinto foi para Douglas Silva.

Por fim, Paulo André indicou Eliezer, que enfrentou o 16ª paredão, e, no confessionário, Pedro Scooby foi o mais votado pela casa, fechando o trio que está na berlinda.