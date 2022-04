Após críticas duras, ex-BBB Gabi Martins compartilha estar fazendo aulas de samba

Com o gingado na ponta do pé, Gabi Martins mostrou que andou praticando seus movimentos de samba ao compartilhar vídeo nas redes sociais. Ao lado de seu tutor Gabriel Castro, a cantora e ex-BBB exibe suas habilidades no samba. A artista postou a seguinte legenda:

“Com humildade, esforço e dedicação vamos evoluindo. Com o melhor professor @eu_gabrielcastro! Que orgulho da gente, obrigada pelo apoio. Bora minha Vila @unidosdevilaisabel. Por você tudo! @luiz97guimaraes @ffernandes66.”

Sendo uma das convidadas pela escola de samba Vila Isabel, na Marquês da Sapucaí, a artista e influenciadora havia recebido críticas no mês de março, após um vídeo de seu ensaio ser compartilhado.

Veja mais: Decepcionada, a ex-BBB Gabi Martins desabafa nas redes sociais: “Não espero mais nada de ninguém”

Em sua postagem recendo ao lado de Gabriel Castro, o influenciador e marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, registrou uma mensagem na sexta-feira (15), apoiando o progresso de Gabi Martins. Seu comentário dizia:

“É isso aí meu amor, ninguém nasce sabendo, mas a prática nos leva à perfeição. Parabéns pelo seu esforço, com ele conquistamos tudo que queremos. Deus te abençoe amiga, amo você.”

Gabi Martins recebeu críticas sobre seus ensaios

Após um vídeo de seu ensaio da escola de samba Vila Isabel, na Marquês da Sapucaí, Gabi Martins recebeu algumas críticas sobre seu desempenho.

A ex-modelo e finalista em ‘A Fazenda 13′ Solange Gomes, teceu críticas à Gabi. “Gente, a Gabi Martins... É ‘pra’ sambar à frente do tripé. O tripé é como se fosse um carro alegórico, ela estava do lado, ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus”, disse Solange em seu Instagram.

“Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste a alguns ensaios. Carnaval é coisa séria.”, continuou a ex-modelo e ex-fazenda Solange.

A vencedora do ‘BBB 17′, Emily Araújo, defendeu Gabi Martins no mesmo período. “Não gosto de me meter nessas coisas…, mas gente, por que tanto hate na Gabi? Ela já falou que está aprendendo e quem quis ela no sambódromo foi a escola de samba! ‘Tá’ bom ‘pra’ eles e ela está dando o melhor dela… Queria saber: cadê os Santos da empatia. Cadê?”, disse Emily no Twitter.

Quero muito agradecer as palavras e o apoio de quem tá vindo falar comigo! Muito obrigada amiga amo vc ❤️ https://t.co/XpqsHRKsDQ — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA🔥 (@gabimartins) March 23, 2022

Após a ex-BBB sair em sua defesa, Gabi retweetou a postagem de Emily e agradeceu o apoio recebido. “Muito obrigada, amo você”, finalizou. Os seguidores da cantora também deixaram comentários de apoio em sua rede.